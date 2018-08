Mám, co potřebuji. Mám dům, můžu koupit jídlo pro rodinu, popisuje slovensky situaci v Zimbabwe lékárník

„Studoval jsem se na univerzitě Komenského. Žil jsem v Československu od roku 1986 do roku 1991. Pracuji jako lékárník. Jsem majitel a pracuji tu. Po návratu do Zimbabwe to nebylo dobré. Byly tu sankce. Nemohli jsme mít všechny produkty, všechny léky. Nebylo to lehké,“ popisuje Edmore Machingauta Radiožurnálu perfektní slovenštinou.

Je mu 53 let a má tři děti. Jako řada jeho krajanů šel studovat do Československa, protože socialistický blok chtěl získat africké rozvojové země na svou stranu.

Ostatně i zimbabwský diktátor Robert Mugabe se choval jako mocipáni v komunistických zemích. Budoval sice školy a nemocnice, ale nestavěl nové továrny a nemyslel na budoucnost. Režim žil z podstaty, kterou vytvořili britští kolonisté.

Některá odvětví průmyslu byla zavržená jako buržoazní přežitek. Velké fungující farmy se rozdělili bezzemkům, kteří nechali půdu zpustnout, protože se nedokázali spojit a zemi zavlažovat, natožpak orat.

Nerostné bohatství

Zimbabwe je úrodná země, kde se dá sklízet dvakrát za rok. Je to stát s obrovským nerostným bohatstvím, které ale nechává za pakatel těžit čínské firmy.

Co by podle Edmora potřebovala jeho země teď nejvíc? „V Zimbabwe máme minerály, zlato, platinu a hodně dalších. Kdybychom mohli obchodovat s jinými zeměmi, to by bylo dobré. Myslím, že musíme stavět hodně továren, protože teď není mnoho firem, které by fungovaly. Všechno je down,“ popisuje lékárník.

I když ale v Zimbabwe mnoho věcí nefunguje, potravin z podniků vlastněných rodinnými příslušníky vládnoucí garnitury je na trhu dost. Také těžba diamantů ovládaná příznivci exdiktátora Mugabeho a jeho následovníků vynáší. Ovšem ne tolik státní pokladně jako kapsám vládnoucí vrstvy.

'Můj život je OK'

Velká část Zimbabwanů je s tím smířená. Snaží se vyjít s tím, co mají. Nikdo nežebrá. Všichni něco prodávají nebo poskytují služby jako taxikáři, čističi bot, myči aut nebo třeba opraváři.

Ani Edmore si nestěžuje. „Můj život je OK, není špatný. Mám, co potřebuji. Mám dům, mám auta, můžu koupit jídlo pro mou rodinu,“ říká.

Lékárník Edmore byl nadšený z CDčka s Dvořákovou Rusalkou, které jsem mu dal. Velmi ochotně mi pak pomohl najít něco na můj bolavý krk.

Odnášel jsem si cucací tablety strepsils, protože jsem je znal z Evropy. Přece jen jsem totiž podcenil africkou zimu, kdy přes den bylo 25 a večer klesala teplota k osmi stupňům nad nulou.