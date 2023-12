Třetina Čechů se z ekonomických důvodů vzdá zimní dovolené, říká ředitel CzechTourism

Z průzkumu agentury CzechTourism vyplývá, že se na zimní dovolenou v letošním roce chystá 43 procent Čechů. To je o čtyři procenta méně než v minulém roce. „Poukazuje to na některé nové fenomény. Lidé možná budou jezdit na dovolenou jenom jednou ročně,“ říká ředitel CzechTourismu František Reismüller ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:47 6. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Reismüller, sinolog | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Blíží se zimní turistická sezona. Vy jste si jako CzechTourism nechali udělat průzkum, jestli se letos obyvatelé Česka chystají na zimní dovolenou, případně kam a na jak dlouho. Základním výsledkem je, že se na zimní dovolenou chystá 43 procent lidí. Před rokem to bylo 47 procent. Je ten pokles zásadní z vašeho pohledu?

Čtyřprocentní pokles není nic obrovského, ale poukazuje to na některé nové fenomény. Lidé možná budou jezdit na dovolenou jenom jednou ročně, a tudíž se možná na tu zimní nebudou chtít vydat. Ostatně to nám říká 52 procent respondentů, že prostě na zimní dovolenou nepojedou. Zároveň jsme zaznamenali drobný nárůst okolo pěti procent u lidí, kteří se chystají do zahraničí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pokud budou lidé šetřit dlouhou dobu, ovlivní to celý průmysl cestovního ruchu, obává se František Reismüller

Do jaké míry může za poklesem být ekonomická situace domácností? Sociolog Daniel Prokop například mluví na základě dat z projektu Život k nezaplacení, že velká část obyvatel dlouhodobě šetří a že poptávka v řadě segmentů je nižší, než byla předloni.

Přibližně třetina lidí, 36 procent, odpověděla, že na zimní dovolenou nepojedou z finančních důvodů. Na druhé straně je potřeba říct, že z těch, kteří pojedou, je až pětina ochotna zaplatit za dovolenou více, než zaplatili v roce minulém. O kolik? Je to asi o 470 korun, což celkově dělá 6800 korun na osobu za celou dovolenou, což je poměrně hodně peněz.

Zároveň ale tito lidé předpokládají, že pojedou na kratší dovolenou o jeden den.

Ano, předpokládají, že pojedu na kratší dovolenou.

Pokud budou lidé šetřit delší dobu, může to být ve výhledu dalších měsíců zásadní problém pro český cestovní ruch?

Je potřeba poznamenat, že český cestovní ruch se už dostal na předcovidová čísla. Dokonce jsme trošku nad, co se týče ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, ale je zde více Čechů než cizinců. A pokud by tedy z finančních důvodu ubývalo Čechů, tak by to samozřejmě ovlivnilo celý průmysl cestovního ruchu. Naším úkolem tedy možná je přilákat více cizinců.

Šetření na hotelech a zážitcích

Mění se preference těch, kteří míří na zimní dovolenou? Vyhledávají třeba jiný typ ubytování, luxusnější, nebo naopak méně luxusní hotely?

Všeobecně se dá říct, že ať už míří do luxusnějších nebo méně luxusních hotelů, nejvíce z oněch 6800 korun utratí za ubytování. Blíží se to k 50 procentům.

Pokud se rozhodnou šetřit, tak pojedou do hotelu či penzionu nižší úrovně, a dále šetří na doplňkových službách. Trendem šetření, který teď pozorujeme, je, že lidé v rámci své dovolené vydávají peníze na to nejnutnější. Je to ubytování, strava a parkovné, zkrátka to, co nelze opomenout, a více šetří na těch věcech, které by si mohli užívat.

Turistů v Česku přibývá, ale chybí nám ti bohatí z Ruska a Číny, říká ředitel agentury CzechTourism Číst článek

Asi není překvapivé, že nejvíce lidí chce zamířit na sever Čech, do Libereckého, respektive Královéhradeckého kraje, tedy do Krkonoš a do Jizerských hor. Jak to vypadá s dalšími oblastmi Česka?

Následně je to Jihočeský kraj, Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, tedy Šumava, Beskydy a Jeseníky. Krásně to kopíruje místa, kde máme největší hory. Jediné, co je možná trochu překvapivé, je, že pouze pět procent respondentů odpovědělo, že by chtěli zamířit do Karlovarského kraje. Asi je o tom, že Karlovarský kraj je stále vnímaný spíše než jako horský region jako region lázeňský.

Pokud jde o motivaci nebo o to, co chtějí během dovolené lidé v zimě dělat, vede lyžování?

Kupodivu ne. Přibližně 60 procent lidí si představuje lehčí sportovní aktivity, kde samozřejmě lyžování může také být zahrnuto, obzvlášť běžecké lyžování, ale lidé spíše mluví o pěší turistice, o procházkách, o odpočinkové dovolené, což zřejmě souvisí i s úsporami za doplňkové služby.

Jak to vypadá se zájmem zahraničních turistů o dovolenou v Česku v zimě?

Zima je samozřejmě trošku nižší sezonou než léto. Vždycky ten třetí kvartál je o něco silnější než čtvrtý kvartál a zároveň tím nejslabším kvartálem bývá ten první. Je to z toho důvodu, že zahraniční turisté jezdí do Česka nejčastěji za památkami, tedy do měst a na hrady a zámky.

My bychom to ale rádi změnili, a proto na další dva roky připravujeme kampaň, která bude Česko představovat také jako atraktivní destinaci pro aktivní odpočinek, pro relax a zčásti také pro lázeňství...

Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu, audio najdete nahoře v článku.