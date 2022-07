Za jednoho nacistu deset polských občanů. Román Životice Karin Lednické vypráví o pomstě na Těšínsku

Další díl seriálu Radiožurnálu Česko mezi řádky II nás zavede do okolí Havířova za vzpomínkami na tragédii z druhé světové války. 6. srpna roku 1944 nacisté v Životicích popravili 36 nevinných lidí. Byla to pomsta za předchozí útok partyzánů na příslušníky gestapa. Tyto události popsala Karin Lednická ve své knize Životice. Oběti dosud připomínají kamenné pomníky v Životicích i okolí. Česko mezi řádky Životice 20:23 18. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Foto: František Kuča | Zdroj: Český rozhlas

„Tady je jeden z pomníků, který zřejmě nikomu nevadil, není na ničím pozemku, tak přežil,“ komentuje Ladislav Chrobeček ze sousedního Těrlicka. Na kraji lesíka mezi Horní Suchou a Životicemi můžeme najít několik takových pomníků. Nahradily původní březové kříže, které tady postavili lidé hned po válce.

„Jako děti jsme tu šmejdili, hrobů tu bylo hodně, ale člověk tomu nevěnoval až takovou pozornost, protože to byla samozřejmost. Dneska už by to byla rarita,“ vypráví pan Ladislav.

Pomníky v sadech a zahradách

Některé pomníky už ustoupily nové zástavbě nebo jsou ukryty v zahradách rodinných domů. Mnoho z nich zůstalo za ploty ovocných sadů, které se táhnou mezi Životicemi a Těrlickem.

„Tady za tím plotem by měly být další, ale je zamčeno. Objekt střežen kamerami se záznamem,“ zjišťujeme s panem Ladislavem.

V hospodě se to semlelo

Cestou mezi sady se dostáváme k místu, kde kdysi bývala polská škola. Teď je tady restaurace a kousek odtud stávala takzvaná Dolní hospoda.

Pomník obětí životické tragédie | Foto: František Kuča | Zdroj: Český rozhlas

„Místní partyzáni pod vedením pana Kamiňského tady číhali a chtěli přepadnout gestapáky, kteří jeli do Životic něco vyšetřovat. Těch přepadů tady bylo vícero,“ vypráví Ladislav Chrobeček.

„A tady v té hospodě se to postřílelo, pomlelo. Vyhlásili poplach. To bylo večer, a v neděli ráno přijeli, obsadili Životice a začala celá akce pomsty. Za jednoho nacistu deset polských občanů,“ pokračuje v líčení životické tragédie, která si nakonec vyžádala celkem 36 obětí.

Památník tragédie

Naproti místnímu hřbitovu je hrobka, do které byly po válce přemístěny ostatky obětí z hromadného hrobu v Orlové. U něj stojí i památník životické tragédie.

S historikem Martinem Krulem z Muzea Těšínska sedíme v malém dioramatu. Hospůdka je vybavená dobovým nádobím a novinami. „Je to jen taková imitace, jak by to mohlo vypadat. Jen tak pro představu,“ poznamenává historik.

Památník a hrobka životické tragédie | Foto: František Kuča | Zdroj: Český rozhlas

Expozice v muzeu se jmenuje Okupace a odboj na Těšínsku. „Popisuje válečné a předválečné události od roku 1938 až do roku 1945. Je to pojato šířeji, centrálním bodem expozice je právě životická tragédie,“ vysvětluje Martinem Krul.

Mohyla i prostřelená bandaska

Návštěvníci si mohou prohlédnout fotografie všech životických obětí i různé artefakty z dob okupace Těšínska, třeba prostřelenou bandasku.

„A tohle je ta původní mohyla, kam byly ostatky obětí převezeny z Orlové. Stála na místě současné hrobky, která se nachází před památníkem. Tady dole je území gestapa, součást dnešního Českého Těšína a tady jsou obě hospody Mokrošů v Životicích,“ ukazuje Martin Krul dobové fotografie.

Celé okolí se od války hodně proměnilo. Životice se staly součástí Havířova a většina původního Těrlicka skončila pod hladinou přehradní nádrže. Mizí i pamětníci a s nimi také vzpomínky na tehdejší události. Tragédii tak už připomíná jen památník a poslední pomníky.

