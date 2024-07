Zpěv ptáků, peřeje a promočené svršky. Americká řeka Shenandoah nabízí vodácký zážitek, jak se patří

Parní lokomotiva je jako milenka. Stojí spoustu času a lásky, usmívá se šéf železnice v Čierném Balogu

Je to přesně 41 let, co se v Čierném Balogu na středním Slovensku začaly organizovat dobrovolnické tábory. Nadšenci se tehdy rozhodli obnovit svého času nejdelší lesní železnici v zemi.