Žralok u pobřeží Chorvatska. ‚Asi mako. Taková pohodová kočička,‘ říká dokumentarista Lichtag

U Makarské riviéry se v sobotu objevil žralok, jak ukazuje video německého turisty Michaela Brauna, které se objevilo na facebooku firmy Cro2Go. Následně o události informovala chorvatská média Novi list nebo Večernji list s tím, že může jít o žraloka mako, který může být pro lidi nebezpečný. Podle režiséra a dokumentaristy Steva Lichtaga, který se žraloky natáčí, je něco takového výjimečné, uvedl pro Radiožurnál. Makarska 20:45 10. června 2019

Vy jste záběry z Chorvatska viděl. Řekl byste, že jde o žraloka mako?

Myslím, že by to mohl být mako. I když nechápu, proč je kolem toho takový humbuk. Je jedno, jestli je to mako, žralok tygří nebo dlouhoploutvý, prostě je to žralok.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 K břehům chorvatského Makarska připlul žralok. ‚Je to docela výjimečné,‘ uklidňuje odborník Lichtag

Je pro člověka nebezpečný?

Mako se řadí do první desítky. Není to úplně ten největší gauner. Tím je, když nepočítám velkého bílého ze slavných Čelistí, žralok bělavý, který je velmi nebezpečný. Potom je to longemanus, tedy dlouhoploutvý žralok, potom je to tygří a hned vzápětí nato by se mohl řadit tento mako. Proto to možná vyvolává takový rozruch.

Záběry měly být pořízeny z lodi několik set metrů od břehu. Mohlo by se podle vás stát, že by se žralok přiblížil ještě blíže k plážím?

Žraloci jsou schopní plavat v půlmetrové vodě... Tím nechci nikomu kazit dovolenou nebo vidinu dovolené. Samozřejmě se může stát, že připlavou blíže, ale museli by mít k tomu důvod. Většinou je k tomu dožene hlad nebo zvědavost. Když jsou ve vodě stovky nebo tisíce plavajících či šplouchajících turistů, tak jsou samozřejmě žraloci zvědaví. Může se to stát.

Je obvyklé, že se žraloci ve Středozemním, respektive Jaderském moři objevují?

Ano. Vím, že se o tom záměrně příliš nemluví, ale žraloci jsou všude. Jsou i tam, byť jich není tolik jako v některých významných lokalitách, třeba v Indickém oceánu, kde jsou v některých lokalitách stovky nebo tisíce žraloků. Tento případ je docela výjimečný, nicméně jsou. Může se tam objevit i velký bílý žralok.

Podle toho, jak to říkáte, tak to ale taková senzace není...

Není to žádná senzace. Myslím, že je to spíše pozitivní senzace. Pro nás potápěče je to úžasné. Já kdybych ho viděl, tak bych byl nadšený. Ještě lepší by bylo, kdybych se s ním potkal ve vodě. Je vždycky krásné žraloka vidět živého, v plné kráse. Žraloci nejsou zabijáci, kteří připlavou a okamžitě někoho sežerou.

Samozřejmě pokud je to žralok větší přes tři metry, tygří žralok nebo dlouhoploutvý, tak to jsou agresivnější žraloci, tam to může opravdu skončit špatně. Ale myslím, že mako je taková pohodová kočička.