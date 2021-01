Dárců přes koronavirovou krizi neubylo, shodují se neziskové organizace. Dařilo se speciálním sbírkám

Dětské oblečení, notebooky k výuce na dálku nebo dluhová poradna. I na takové účely posílali v minulém roce Češi peníze. Neziskové organizace Člověk v tísni, Charita a Diakonie se shodují, že dárců zatím i přes koronavirovou krizi neubylo. Naopak štědře přispívali například na speciální sbírky na pomoc lidem, které epidemie zasáhla nejvíc. Praha 8:02 9. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi v loňském roce štědře přispívali ve sbírkách na pomoc lidem kvůli epidemii | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Charita nám pomohla v tom, že máme teďka doma teploučko. Protože kdybychom nedostali peníze ze sbírky, která byla, tak já bych neměla za co nakoupit dřevo, které potřebujeme na zimu. Právě na otop,“ říká paní Helena, která žije v rodinném domku sama se šesti dětmi.

Dlužníci by se na jaře měli dočkat chráněných účtů. Mají zabránit dvojité exekuci jednoho příjmu Číst článek

Nejstarší sedmý syn se už odstěhoval, nejmladší dcera je ve druhé třídě. Před rokem společně obcházeli část vesnice jako koledníci charitní Tříkrálové sbírky. Pak přišla koronavirová krize a podporu tentokrát potřebovala rodina sama. Pomohla jí sbírka české katolické Charity Na vlně pomoci proti bezmoci.

„Já si musím každý rok nastřádat na dřevo na zimu. S klukama to uložíme a máme otop na zimu. Sice se víc nadřete, máte víc práce, ale není to tak finančně náročné jako plyn. Tím, že jsem zůstala na ošetřovném, měla jsem malé příjmy. Nemohla jsem našetřit, abychom si na zimu koupili dřevo, takže v tom mi charita velmi pomohla,“ popisuje svoji situaci.

Sedm a půl milionu korun

Doteď lidé do sbírky darovali přes sedm a půl milionu korun. Peníze míří právě ke konkrétním lidem na zabezpečení základních potřeb.

„Teď se kvůli koronaviru dostali do situace, že kvůli třeba pár tisícikorunám se pro ně stává situace kritickou, neřkuli neřešitelnou. Díky tomu, že dostanou finanční příspěvek nebo se jim z téhle sbírky zakoupí nějaká věc, dětem oblečení, léky, brýle, to co je potřeba akutně uhradit, tak tu situaci zvládnou. Hlavním účelem je těm lidem pomoct, aby se nezadlužili,“ popisuje mluvčí Charity Jan Oulík.

Nejvyšší deficit v historii. Rozpočet letos podle Schillerové skončí se schodkem 370 až 380 miliard Číst článek

Že rodin ve finanční tísni přibývá, potvrzují i zkušenosti z krizové linky Diakonie. Nervozity z dlouhodobé nejistoty si ve svém okolí všímá i paní Helena.

„Jsme zvyklí, nikdy jsme neměli takový ten komfort jako movitější rodiny. Nemohli jsme jezdit do zahraničí, protože jsme na to neměli. Zaplať Pánbůh, práci mám dobrou. Nepracuji v oboru restauratérství, hoteliérství, to jsou teď ty nejpostiženější oblasti, tak bych si přála, aby se ta situace uklidila, aby mohli lidi klidně žít,“ zamýšlí se.

Telefonické krizové linky

Lidem, kteří mají kvůli koronavirové krizi problémy své dluhy splácet, pomáhá nezisková organizace Člověk v tísni. Ta rozšířila, jak svoji telefonickou krizovou linku tak i tým mobilních dluhových poradců. Podporovala také děti ze sociálně vyloučených lokalit, kterým chyběla technika nebo internetové připojení k výuce na dálku. Pomohli jak dary od soukromých firem, tak i peníze ze sbírky SOS Česko. Individuální dárci do ní dosud přispěli víc než 28 milionů korun.

„Dárci reagovali velmi pozitivně. Ono jde vidět vlastně u veškeré pomoci, že Češi jsou velmi solidární. V současné situaci jsme zaznamenali, že někteří pravidelní dárci museli ukončit dárcovství nebo snížit své pravidelné dary. Ale mnoho dárců se naopak znovu přihlásilo nebo začalo přispívat nově,“ upřesňuje Tereza Kurovská z Člověka v tísni.

Češi změnili během koronakrize nákupní zvyklosti. Přes e-shopy kupovali potraviny, drogerii i vitaminy Číst článek

Dál přispívali i firemní dárci. Dopady koronavirové krize by mohly solidaritu ovlivnit v nadcházejících letech, myslí si ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová.

„Firmy jsou taky pod velkým tlakem. Došlo k mnoha ztrátám, vypadly mnohé zakázky, ob chody a podobně. A samozřejmě firemní dárcovství je jednou z oblastí, kterou ta firma dělá. A je otázkou, jak do těch dalších let ty dárcovské programy vydrží nebo do jaké míry se budou nějakým způsobem redefinovat,“ říká.

Ve výzkumu Fóra dárců 37 procent lidí uvedlo, že v současnosti na dobročinné účely přispívá nižší částkou než před pandemii koronaviru. Pravidelně daruje každý desátý Čech.