Čínský režim chytře a zákeřně vymývá lidem mozek „mírným blahobytem“, vysvětluje sinolog Reismüller

„Střední třída za posledních deset let v Číně narostla geometrickou řadou. Může vydělat a utrácet peníze, může cestovat po celém světě, může zakládat firmy. V tomto ohledu se to nedá se situací v Československu srovnat,“ tvrdí host Osobnosti Plus.

Sinolog souhlasí, že čínský „mírný blahobyt“, vychází z diktátorského systému. „V zemi neexistuje svoboda slova, nemůžete na sociální sítě napsat nějaké protivládní prohlášení a je jedno, v jaké společenské pozici jste.“

„Ale vláda zároveň velice chytře, podle a zákeřně působí na své občany a mimo jiné jim vymývá mozek právě tím blahobytem. A člověk, který nemá politické myšlení a o politiku se nezajímá – a takových je i v naší společnosti mnoho – vidí obsah své peněženky a možnosti, které mu stát nabízí.“

Vědec tedy neomlouvá kroky čínské vlády. „Myslím to tak, že jde o jeden z prostředků kontroly společnosti, který je poměrně sofistikovaný. A situace se zásadně zhoršuje. V Číně se utahují šrouby.“

„Je velmi těžké si jako Číňan udělat správný obrázek.“ František Reismüller

„Jde o ekonomický způsob vymývání mozků, který prostě funguje,“ konstatuje sinolog. A to se prý týká i Západem tolik kritizovaného utlačování ujgurské menšiny v Číně.

Prolhaná západní média

Ale vzhledem k tomu, že čínská propaganda hodně pracuje s tím, že západní média útočí na Čínu a píšou o ní lži, a zároveň režim dění v zemi popisuje svými slovy, tak je běžný Číňan ve velmi těžké situaci.

„Je velmi těžké si jako Číňan udělat správný obrázek. Máte sice přístup k zahraničnímu internetu, ale také máte přístup ke svým domácím zprávám, které vám říkají, že Západ o nás lže.“

A to je čínská mantra, tedy že se Západ tímto vměšuje do vnitřních záležitostí Číny. „Tím, že západní média o tom referují, protože oficiální čínská místa Západu vzkazují, že Ujgruři nejsou jejich věc.“

„Byl bych ale velice zdrženlivý, kdybych řekl, že běžnému Číňanovi to nevadí. První krok je uvěřit té pravdě. Pokud by uvěřil, tak by mu to určitě vadilo, jako mu vadily brutální lockdowny kvůli covidu v Šanghaji. Číňan dokáže říci, že mu něco vadí, otázka je, jak je mu to pak vysvětleno,“ dodává František Reismüller.

