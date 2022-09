Až budeme mít kvalitní cyklostezky, bude diskuse o vzdálenosti kol a aut irelevantní, říká Ditrich

„1,5metrový odstup při předjíždění cyklisty vyvolal veřejný diskurz o tom, že vůbec existují lidé na kole, kteří se pohybují v dopravním prostoru. Dřív jsme totiž byli víceméně neviditelní. Taky to vyvolalo vlnu negativních ohlasů – osobně je mi to asi jedno,“ přiznává pro Český rozhlas Plus propagátor cyklistiky a elektromobility Filip Ditrich. Praha 9:47 6. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Propagátor cyklistiky a elektromobility Filip Ditrich | Foto: Naděžda Hávová | Zdroj: Český rozhlas

„Slyšel jsem, že to ministerstvo dopravy snad ještě plánuje ,zjemnit‘. Celé je to taková diskuse typu, jestli mohou mít vodáci půl promile, nebo ne. Já bych asi taky chtěl, aby ti, co jedou na kole, mohli mít půl promile jako všude ve světě – ale to asi neprojde.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Proč kolo v ulicích a na silnicích vzbuzuje stále tak velké emoce? Poslechněte si Hovory Naděždy Hávové

Spíš se podle Ditricha musíme zaměřit na to, aby bylo vůbec kde a kudy jezdit.

„Ostatní jsou víceméně podružné problémy. Jakmile budou vybudovány kvalitní stavebně oddělené cyklostezky, tak diskuse jestli vzdálenost od auta 1,5 metru nebo dva bude ve městech naprosto irelevantní,“ domnívá se.

Neumíme se k sobě chovat

Kolo v městském provozu je ale stále pro mnohé řidiče velmi popudlivé téma. Proč? „Protože se lidé k sobě nechovají hezky. V cizině, ke které tak vzhlížíme, se ale lidé k sobě obecně umějí chovat líp,“ odpovídá.

A přidává vlastní příklad, protože kolo používá primárně ve městě jako dopravní prostředek.

„Po horách většinou chodím pěšky. A nadávání nebo záměrně puštěné ostřikovače aut už jsem opravdu dlouho nezažil. To, že se ale neustále stávají dopravní situace, které nejsou ani pro jednu stranu ideální, je fakt. Jenže to vyplývá z designu českých měst, které nejsou příznivé kolům ani elektrokolům.“

„Nedávno jsme ,slavili‘ pouhých 220 metrů nové cyklostezky na Smetanově nábřeží – to je ale tak vše, co za celé volební období v Praze vzniklo. Kromě takzvaných ochranných cyklo pruhů, které vás ale jako cyklistu před ničím nechrání, spíš naopak. Mně se v nich jezdí ještě trošku hůř,“ popisuje.

„Není to ale problém Prahy, Brna, Ostravy, jde to napříč českými městy a starosty, kteří neberou cyklodopravu jako relevantní součást dopravního mixu města. A když ano, tak jim do toho ,hází vidle‘ městské části, policie a další. My máme nejtvrdší předpisy pro stavbu cyklostezek snad v celé Evropě. Takže to, že někde vznikne, je malý zázrak. A paradoxně to není problém financí,“ uzavírá Filip Ditrich.

Celé Hovory Naděždy Hávové najdete v audiozáznamu.