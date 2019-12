Greta pláče na špatném hrobě, svět je komplikovanější, říká antropolog Mnislav Zelený

Pravidelně jezdí mezi jihoamerické indiány a jejich kulturu respektuje, i když se jedná třeba o ženskou obřízku. Svět se podle něho řítí do záhuby, ale zastavit to prý nejde. Mladá generace podle něj zpohodlněla a myslí si, že všechno funguje na rozkaz. „Všem bych jim přál, aby se vydali s batohem do džungle na konec světa a poznali, co je to život a co znamená o něj bojovat,“ dodává. Osobnost Plus Praha 10:45 21. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mnislav Zelený | Foto: Jana Přinosilová

„Mladí lidé mají právo se bouřit a bojovat na barikádách,“ říká etnolog a antropolog Mnislav Zelený. „Někdy by se ale měli zamyslet nad tím, jestli je jejich nedostatek zkušeností nezavádí na slepou cestu.“ Gretě Thunbergové tedy nechce brát její ideály, ale domnívá se, že pláče „na špatném hrobě“.

Podle Zeleného totiž svět vypadá trochu jinak, než jak si ho mladá generace představuje. „Tím, jak zpohodlněli a mají všechno, tak si myslí, že všechno funguje na rozkaz. Všem bych jim přál, aby se vydali s batohem do džungle na konec světa a poznali, co je to život a co znamená o něj bojovat.“

I když souhlasí s tím, že dnešním konzumním způsobem života se lidstvo řítí do záhuby, zastavit to prý nejde. Přesto bychom se ale měli snažit to alespoň zpomalit.

Každá kapka dělá moře

„Každý přitom musí začít u sebe a bez ohledu na to, co se kolem něj děje. To je to samé, jako když se budeme vymlouvat, že nemusíme třídit odpad, když v Indii ho plavou v řekách tuny. Musíme si uvědomit, že každá kapka dělá moře. Samozřejmě, že je to dost lichá naděje, ale nevidím jiné cesty.“

Politikům Zelený v tomto směru nedůvěřuje. „Nevěřím, že ve svých několika volebních obdobích vidí budoucnost lidstva,“ glosuje.

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s Mnislavem Zeleným. Mluvili také o tom, jak se indiáni dívají na bílého muže, který si podmanil svět, nebo proč si myslí, že je přistěhovalectví pro Evropu rizikové.