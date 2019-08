Zvířata mě překvapují inteligencí, říká muž, který je cvičí pro film. Vytrénoval i kocoura nebo slepici

Odborný poradce výcviku zvířat Václav Tomšovský pracuje u filmu přes 30 let. Podílel se na filmech Po strništi bos nebo Rumburak. Trénuje všechna zvířata, která si filmaři vymyslí. Jak se zvířata uzpůsobují požadavkům režiséra? A musí mít zvířecí herec talent? Ptala se Lucie Výborná v pořadu Radiožurnálu. Host Lucie Výborné Praha 19:44 31. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Václav Tomšovský připravoval pro filmaře nejrůznější zvířata, nejčastěji psy. Aby zvíře mohlo ve filmu účinkovat, má mít podle něj na hraní aspoň trochu talent. „Musí to být exhibicionista. Jsou psi, kteří se neradi předvádějí, ale jsou i takoví, kteří rádi ukazují všude, co umí. A to i nevhodně,“ řekl v pořadu Host Lucie Výborné.

Na několika filmech pracoval se psem Pajdou, kterého získal zvláštním způsobem při natáčení s režisérem Zdeňkem Troškou. Jeho kolega viděl, jak majitelka psa vede nechat zastřelit. Nakonec si zvíře od majitelky koupil a Pajda se později objevil v seriálu Bylo nás pět. Hrál pak skoro v každé pohádce.

Doma má kromě slepic a dravých ptáků i kunu, kterou dostal od syna. „Ze zvířete se stal tyran. Já jsem kvůli ní musel začít vyndávat kliky, protože jsem nevěděl, jaktože je celý dům ráno otevřený. Pak jsme zjistili, že se kuna ve stáří dvou měsíců naučila otevírat perfektně všechny dveře i okna.“

Zvířata jsou inteligentní

Tomšovský pracuje i s kočkami, i když se o nich říká, že je nelze vytrénovat. „My jsme měli kocoura. Jeho první angažmá bylo v irské komedii ve Švandově divadle. Vstupoval tam jako stěžejní postava v pětiminutové roli, kterou zvládal pět let každý měsíc několikrát. Jezdilo se i po zájezdech a pokazil to jednou.“

Manželka Tomšovského připravila několik koček pro pohádku Sedmero krkavců od Alice Nellis, kde zvířata šla lesem několik metrů za Marthou Issovou. Jde ale prý o nevděčnou práci.

„Tenkrát jsme říkali, že nikdo nechápe, co teď viděl, co moje manželka dokázala. Produkce řekla, že jsme moc drazí, že to stálo tolik peněz, ale nikdo si neuvědomil, že manželka to připravovala půl roku.“

Václav Tomšovský vycvičil i slepici, a to stejným způsobem, jako kdyby cvičil sokola.

Kde je podle něj rozdíl mezi poslušností a inteligencí? „Zvířata mě každý den překvapují tím, jak jsou inteligentní. My si ve své nabubřelosti myslíme, že jsme vrchol evoluce a že jsme úžasní. Ale když se podíváte kolem sebe, tak zvířata fungují tak, aby přežila, stejně jako my. My jim akorát nerozumíme.“