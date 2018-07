Australské město chce vybudovat hřbitov pod hladinou oceánu

Hřbitov by se nacházel asi dvě námořní míle od pobřeží. V případě schválení návrhu, by byl popel zesnulých umístěn do nádob v podvodním komplexu, nebo vmíchán do betonové konstrukce hřbitova. Projekt by zřejmě přišel na miliony dolarů. Starosta Gold Coastu Tom Tate chce na místě nechat vybudovat podvodní pyramidu pro potápěče.

Nápad byl inspirován existujícím podvodním hřbitovem, který vznikl v roce 2007 u Miami v USA. Tento podmořský hřbitov tvoří sochy a sloupy s popelem zesnulých.

„Tolik lidí vám řekne, ty jo, rád bych byl v oceánu. No takto může být vaše přání splněno na věčnost,“ uvedl Tate.

„Mohla by ho (hřbitov) vzít voda při velkých bouřích, mohl by být vyroben z toxických materiálů, které ničí podvodní život,“ uvedla v rozhovoru s BBC potápěčka Sally Gregoryová.

Nejmenovaní místní obyvatelé nápad rovněž označili za podivný. Jedna žena uvedla, že je to naprosto „šílené“, zatímco jeden pragmatický muž podotkl, že by pozůstalí mohli jít na hřbitov pouze v potápěčské výstroji.