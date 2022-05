Covid, tornádo či pětiprocentní hypoteční úrok. Za nový dům zaplatí rodina pět a půl milionu místo čtyř

„Jenom dávejte pozor na schody… Tady mají dělníci ještě věci, něco na malování, kýble s vodou, žebřík. Co nevidět se tu budou tahat koupelny, takže vidíme dlažbu... Opatrně, pořád jsme na stavbě,“ říká asi třicetiletý Adam, zatímco vcházíme chodby rodinného domu. „Je to patrový dům, dohromady nějakých 170 metrů čtverečních,“ dodává.

Vycházíme na terasu budoucí zahrady, domu ještě chybí fasáda.

„Chytl nás covid, takže se nám to celé protáhlo. Vše se zdražovalo, pak přišlo tornádo a nebyli k sehnání řemeslníci. Zase nám to stálo, teklo do baráku, opět se vše zdražovalo. Za dva měsíce bychom se měli nastěhovat a celé je to o nějakých 40 % dražší – ze čtyř milionů jsme na pěti a půl.“

Pár si proto k hypotéce musel vzít další úvěr a namísto měsíční splátky třináct tisíc korun teď budou manželé platit dvaadvacet. Snaží se proto šetřit, kde se dá. Vymalovat celý dům plánují sami s pomocí přátel, popisuje manželka Lucie.

„Hlavně ať už to máme za sebou a bydlíme. Když už bude člověk bydlet, bude muset nějak fungovat, a i kdyby se dál zdražovalo, nepoleví. Nejhorší je být v nejistotě a jen čekat, jestli vůbec dostavíme nebo nedostavíme, nebo jestli budeme muset prodlužovat a platit bance pokuty za to, že nedočerpáme hypotéku. Teď už se snad nastěhujeme a zvládneme to.“

I přes starosti, které jim budování vlastního bydlení přineslo, se svého snu vzdát nechtějí.

„Je to tím, že máme děti. Člověk si pak říká, že jim aspoň jednou něco zůstane. Mohou tam s námi bydlet, protože doba asi nebude nakloněna tomu, aby si i ony mohly dovolit koupit další pozemek a stavět. Pozemek máme velký, takže jednou si tam třeba postaví něco vlastního a budou tam bydlet.“

Aktuálně se úrok k hypotéce pohybuje nad pětiprocentní hranicí a je tak nejvyšší za více než deset let.