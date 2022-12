‚Vždy jsem se bránila fandovství.‘ Janžurová váhá, zda některý z prezidentských kandidátů získá její podporu

Do politických a společenských debat v herecké šatně se podle svých slov zapojuje jen chabě a radši poslouchá. Zároveň se obává veřejně přiklonit k jednomu z prezidentských kandidátů, kteří ji nabádají, aby se vyslovila jako jejich fanynka. Herečka Iva Janžurová i přes svůj věk v současnosti hraje hned v několika představeních, jako jsou Jezinky a benzinky ve Studiu DVA nebo Audience u královny ve Stavovském divadle. Praha 21:01 25. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Iva Janžurová | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Královna Alžběta v představení Audience u královny se dá považovat za jednu z životních rolí Ivy Janžurové. I proto, že v její kůži už strávila nějaký čas, ji smrt královny velmi zasáhla. „Zasáhlo mě to tak moc, až jsem si říkala, že je to nezdvořilé, abych tolik plakala, protože jsem si ji jenom přisvojila. Dokonce mě ta reakce překvapila, protože jsem si nedokázala představit, jak budu hrát další představení,“ popisuje herečka.

Dostala nápad, že by před představením mohla natočit malý zvukový projev, nakonec ale naživo předstoupila před diváky a bez jakékoli přípravy k nim promluvila.

„Chvilku mi tekly slzy, pak jsem se ale vzpamatovala. Věděla jsem, že bez toho projevu bych jen těžko mohla hru začít hrát. Bála jsem se, že se ve hře budeme dotýkat ožehavých replik, které souvisí se životem. Už nám předtím umřel princ Philip, takže jsme jedno rozloučení prodělali. Je ale hezké, že to divák vnímá jako hru, myslím, že většině brzy nevadí, že už hrajeme o neživých lidech. Hrajeme o nich s láskou a hezky,“ říká Janžurová.

Nejvíce představení v pozdním věku

V kondici 81letou herečku paradoxně udržuje počet jejích představení. „Jsem snad teď v životní chvíli, kdy hraju největší počet představení. To je jedna z věcí, které mě nutí kondici udržovat. Často se učím během chůze a v lesích na chalupě mám svoje trasy,“ vysvětluje Janžurová.

Do politiky se herečka zapojuje podle svých slov spíš jen pasivně. „Poslouchám zprávy z rádia nebo z televize. V politice mám lidi, kterým fandím, a lidi, které ráda nemám a o nichž se domnívám, že si vůbec neuvědomují, jaké poslání jako politici mají.“

„Vždycky jsem se bránila vyslovit fandovství nějakému politikovi, protože jsem měla vzpomínku na to, jak moji kolegové po revoluci vstupovali do Parlamentu. Teď na mě útočí různé skupiny kolem prezidentských kandidátů, abych se vyslovila jako fanynka jednoho z nich. Mám z toho ale obavu, protože vím, že je okolo mě poměrně široký okruh příznivců, a nejsem si jistá, jestli je správné, abych je ovlivňovala,“ vysvětluje.

Herec Zelenskyj

Ukrajinského prezidenta Zelenského, který je mimo jiné taky hercem, vnímá jako rázného, energického a odvážného. Málo se setkáváme s projevy obyčejných ukrajinských lidí v médiích, kteří by mluvili o svém vztahu k Zelenskému.

„Zelenskyj ze sebe herectví úplně vygumovat nemůže.“ Iva Janžurová

Podle Janžurové však dělá maximum pro to, aby přesvědčil okolní státy, které můžou Ukrajině pomoct. Jak moc však své herecké umění využívá v prezidentské roli, Janžurová neví. „Potřebovala bych srovnání, vidět ho osobně v jiných situacích. Herectví ze sebe ale úplně vygumovat nemůže,“ myslí si.

Naopak o Vladimiru Putinovi si Janžurová nesnaží dělat žádný dojem. „On je asi v čele těch mocných funkcionářů, kteří se domnívají, že by se Sovětský svaz měl dát zase nějak dohromady a být velkou zemí. To je ale úkol, který by měl řešit někdo moudřejší. Putin mi nepřipadá ani trochu moudrý.“

„A teď je kolem toho ještě plno tajností, záhadných vražd a pronásledování. Ruští lidé jsou vlastně velcí chudáci. Ti nejprostší si od dávných dob zažili všechny druhy útisku. Když si přečtete například Dostojevského, který sám strávil na Sibiři řadu let jako uvězněný člověk, trošku se vám to přiblíží,“ dodává Janžurová.

Poslechněte si celý rozhovor s herečkou Ivou Janžurovou v audiozáznamu. Moderuje Lucie Vopálenská.