Jezero Most se lidem otevřelo před pěti lety. Od té doby přivítalo olympijský i taneční festival

Více než třistahektarové jezero Most, které se rozkládá severně od stejnojmenného města na místě, kde stávalo středověké město a následně se těžilo uhlí, se lidem oficiálně otevřeno 12. září 2020.

Most Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Jezero Most bude k dispozici široké veřejnosti

Jezero Most | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

Rozlehlá vodní plocha vznikla rekultivací území bývalé těžební lokality Ležáky. Napouštění jezera začalo v říjnu 2008 a skončilo v červnu 2012, kvůli zpevňování břehů se ale jeho úplné napuštění posunulo. Otevřené k rekreačnímu využití pro veřejnost tak bylo až v roce 2020.

1:58

Splněné vánoční přání v květnu. Ježíškova vnoučata vzala seniory na výlet k jezeru Most

Číst článek

Bývalá těžební lokalita Ležáky byla založena původně jako hlubinný hnědouhelný důl Richard v roce 1901. Důl byl v roce 1945 přejmenován na důl Ležáky, těžba uhlí zde skončila v srpnu 1999. Jako hlavní zdroj k napouštění jezera byla původně zamýšlena řeka Bílina, kvůli jejímu znečištění byla nakonec zvolena voda z Ohře, a to prostřednictvím Průmyslového vodovodu Nechranice, který zásobuje vodou zemědělství a průmysl na Mostecku a Chomutovsku.

Dalším zdrojem byla důlní voda z dolu Kohinoor a vlastní vodoteč jezera. Rekultivace lomu na jezero stála 1,8 miliardy korun. Jezero Most má rozlohu 311 hektarů, délku 2,5 kilometru a šířku 1,5 kilometru. Maximální hloubka je 75 metrů a objem má téměř 70 milionů kubických metrů.

2:34

Olympijský festival jako místo přivítání českých hrdinů. Šermíři oslavovali s fanoušky v Mostě

Číst článek

V srpnu 2024 se u jezera Most konal Olympijský festival, který návštěvníkům nabídl fanzónu nebo možnost vyzkoušet si 52 sportů. Navštívilo ho téměř 70.000 lidí. Letos v létě se u jezera pořádal drum&bassový festival Let It Roll, který je největším festivalem svého druhu na světě.

Kromě mosteckého jezera vzniklo v severních Čechách rekultivací těžebních jam například jezero Milada u Ústí nad Labem, jeho rozloha přesahuje 250 hektarů. Na Sokolovsku se rozkládá na ploše téměř 500 hektarů jezero Medard, které vzniklo zatopením bývalých lomů Medard a Libík. Svými rozměry je Medard největší umělé jezero v Česku.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Životní styl a společnost

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme