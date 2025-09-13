Jezero Most se lidem otevřelo před pěti lety. Od té doby přivítalo olympijský i taneční festival
Více než třistahektarové jezero Most, které se rozkládá severně od stejnojmenného města na místě, kde stávalo středověké město a následně se těžilo uhlí, se lidem oficiálně otevřeno 12. září 2020.
Rozlehlá vodní plocha vznikla rekultivací území bývalé těžební lokality Ležáky. Napouštění jezera začalo v říjnu 2008 a skončilo v červnu 2012, kvůli zpevňování břehů se ale jeho úplné napuštění posunulo. Otevřené k rekreačnímu využití pro veřejnost tak bylo až v roce 2020.
Bývalá těžební lokalita Ležáky byla založena původně jako hlubinný hnědouhelný důl Richard v roce 1901. Důl byl v roce 1945 přejmenován na důl Ležáky, těžba uhlí zde skončila v srpnu 1999. Jako hlavní zdroj k napouštění jezera byla původně zamýšlena řeka Bílina, kvůli jejímu znečištění byla nakonec zvolena voda z Ohře, a to prostřednictvím Průmyslového vodovodu Nechranice, který zásobuje vodou zemědělství a průmysl na Mostecku a Chomutovsku.
Dalším zdrojem byla důlní voda z dolu Kohinoor a vlastní vodoteč jezera. Rekultivace lomu na jezero stála 1,8 miliardy korun. Jezero Most má rozlohu 311 hektarů, délku 2,5 kilometru a šířku 1,5 kilometru. Maximální hloubka je 75 metrů a objem má téměř 70 milionů kubických metrů.
V srpnu 2024 se u jezera Most konal Olympijský festival, který návštěvníkům nabídl fanzónu nebo možnost vyzkoušet si 52 sportů. Navštívilo ho téměř 70.000 lidí. Letos v létě se u jezera pořádal drum&bassový festival Let It Roll, který je největším festivalem svého druhu na světě.
Kromě mosteckého jezera vzniklo v severních Čechách rekultivací těžebních jam například jezero Milada u Ústí nad Labem, jeho rozloha přesahuje 250 hektarů. Na Sokolovsku se rozkládá na ploše téměř 500 hektarů jezero Medard, které vzniklo zatopením bývalých lomů Medard a Libík. Svými rozměry je Medard největší umělé jezero v Česku.