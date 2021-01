Po covidu-19 se mohou objevit i psychické problémy. Je velmi těžké jim předejít, varuje psycholog

S jakými problémy se lidé obrací na vás, kteří prodělali covid-19?

V tuhle chvíli můžeme říct, že obecně narůstají problémy, zejména v již zmíněných oblastech úzkosti nebo nějaké depresivní symptomatologie. Ale je potřeba říct, že se to hodně odvíjí od toho, jakým způsobem lidé prodělají samotné onemocnění. U lidí, kde to onemocnění mělo lehčí průběh, to může být i určitý pocit úlevy, pocitu následné imunity a menšího rizika, kdy jsou lidé vlastně rádi, že mají onemocnění za sebou a cítí se jistější a v menším riziku a tím pádem svobodnější v sociálních kontaktech.

To může, a nemusí, být dobrá zpráva, když se podíváme, jak se potom chovají na veřejnosti. Pak je ta druhá skupina, kde naopak ten průběh byl těžký s nějakými respiračními potížemi, a i po odeznění toho akutního onemocnění mají pocity prázdnosti, volně plující úzkosti nebo poruchy spánku.

Také jsou lidé, kteří sice měli lehký průběh, ale nějakým způsobem se ta nemoc přenesla na jejich blízké, kteří následně kvůli onemocnění zemřeli. Pak jsou tam samozřejmě pocity viny a vzteku na sebe a následné výčitky okolí za nezodpovědnost. Ačkoliv ten samotný průběh jejich onemocnění nebyl tak těžký, tak ty důsledky pro jejich rodinu byly velmi závažné, a to je pak zhoršuje v tom psychickém prožívání.

MÁTE PSYCHICKÉ POTÍŽE? Pokud vás přepadá panika, úzkosti, deprese nebo jiný duševní problém, kontaktujte Linku psychické pomoci. Je k dispozici anonymně, zdarma, a nepřetržitě.

Když jste mluvil o těch problémech v souvislosti s druhem případného průběhu, ten průběh si nevybíráme, dá se vůbec nějak takovým obtížím předejít?

Těmto obtížím je velmi těžké předejít, protože, jak jste sám řekl, těžko se odhaduje, jak to u mě samotného dopadne a jakým způsobem na to budu reagovat. Řada lidí v sobě má skryté zranitelnosti, které nejsou do té doby nějak zjevné. Jsou to takové drobné problémy, které se prostě zvýrazní a katalyzují tím onemocněním a jeho důsledky.

To se objevuje i ve výzkumech, které dělají psychiatři, kdy se do té doby naprosto u zdravých lidí najednou začnou projevovat známky psychiatrických onemocnění anebo mají dlouhodobé neurologické příznaky. Na tohle je těžké se připravit. Nikdo neví, jak bude reagovat a jak se to u něj bude vyvíjet. Když to dáme dohromady, tak je to o obrovské nejistotě, které ti lidé a všichni z nás těší a obrovské zátěži na naše schopnosti zvládat celou tu situaci.

Jak se třeba vyrovnat se ztrátou blízkého člověka, který zemře v nemocnici na koronavirus a my se s ním kvůli současným opatřením ani nemůžeme rozloučit?

Tohle je velmi obtížná záležitost, protože se tady setkávají dvě věci. Je potřeba říct, že aktuální nařízení ministerstva zdravotnictví nezakazuje návštěvy u umírajících a ani ministerstvo pro místní rozvoj, které má na starosti pohřebnictví, nezasahuje do péče o zemřelé. Ale praxe je různá, a to finální rozhodnutí může být na tom zařízení, kde se daný umírající nachází.

A teď se tam setkávají dvě skupiny – přepracovaní zdravotníci, a v poslední době i pracovníci pohřebních služeb, a truchlící, často z pocitu viny a vzteku na sebe, pokud třeba způsobili nákazu bližních oni sami. Všichni jsou pod enormním stresem a vzniká velké riziko chyb, nedorozumění a zkratkovitého jednání na obou stranách, které se mohou cítí, že jsou neempaticky ošetřovány a vzniká z toho hořký pocit nějaké nespravedlnosti a křivdy.

Dá se s tím něco udělat?

S tímhle se dá udělat jedině to, že si budeme znova uvědomovat, že obě strany jsou v současné chvíli v enormní zátěži a přijmout, že věci v tuhle chvíli nemůžou být, jak bych si představoval. Je nutné myslet nejenom na to, co potřebuji já pro sebe, ale že tu jsou nějaká omezení, která limitují i ty druhé. Buď ve výkonu povolání nebo v těch potřebách, které potřebují nějakým způsobem prožít v rámci třeba toho rozloučené s blízkými. Dalo by se říct, že je potřeba o to víc myslet v tuhle chvíli právě na to, co nám často chybí, na tu schopnost vcítění se, na schopnost pružně reagovat na situaci.