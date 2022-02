Unikátní figuríny koní, dřevěná autíčka a zvuk orchestrionu. Letenský kolotoč se roztočí v červenci

Jízdu si můžou užít děti i dospělí, vybírat budou ze čtyř autíček nebo devatenácti figur koní | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas



Restaurátoři vrací slávu jednomu z nejstarších kolotočů v Evropě. Dřevěná atrakce z konce 19. století stojí vedle Letenského zámečku v Praze. Šestnáct let se netočí, termínů, kdy se to mělo změnit, jsme slyšeli už několik. Teď to ale vypadá, že první lidé by se mohli svézt letos v červenci.