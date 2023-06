Budoucnost letního kina v Karlových Varech je nejistá, ani letos neožije

Prázdné tribuny, uzavřená vstupní brána. Tak dnes vypadá historické letní kino v Karlových Varech. Amfiteátr postavený pro filmové festivaly je ve špatném technickém stavu a jeho budoucnost je nejistá. Karlovy Vary 23:31 14. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je potřeba si říci, že když bylo kino znovu otevřeno, návštěvnost byla tristní," řekl o letní scéně pro dva tisíc diváků náměstek primátorky Miroslav Vaněk | Foto: Zdeněk Trnka | Zdroj: Český rozhlas

Letní kino v Karlových Varech bylo v 50. letech minulého století postavené pro potřeby mezinárodního filmového festivalu. V současné době je ale kvůli technickému stavu uzavřené a město letní scénu otevírat nechce. Stejně jako v posledních čtyřech letech se do něj nepodívají ani návštěvníci nadcházejícího ročníku mezinárodního filmového festivalu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podrobnosti uslyšíte v reportáži Zdeňka Trnky

Před více než 10 roky začali místní nadšenci s obnovou zchátralého letního kina. Zachránili ho tehdy před úplnou zkázou. „První myšlenka byla nostalgie. Druhá byla to, že se kino vybudovalo kvůli filmovému festivalu, kdy je možnost mít tady velké kino pro zhruba tři a půl tisíce lidí,“ vyjmenoval Jaroslav Fujdiar důvody, které skupinu vedly k záchraně letního kina.

Návrat festivalu ani letních projekcí se nekoná

Bývalé vedení města si po záchraně kina prosadilo, aby se na letní scénu opět přestěhovala část doprovodného programu mezinárodního festivalu. „Tradicí se stalo, že ty velké hvězdy uváděly jeden ze svých filmů právě v letním kině. Shodou okolností jsem komunikoval s agentem Richarda Geera, který na to dodneška vzpomíná. Samozřejmě chápu, že je to nákladné a doba letních kin je do určité míry pryč, ale to místo je tak unikátní, že bychom jako organizátoři rádi to letní kino měli,“ řekl výkonný ředitel přehlídky Kryštof Mucha.

Jenže letní scéna měla hlavně o prázdninách sloužit i filmovým projekcím. Tento záměr města a příznivců stříbrného plátna ale nevyšel. „Je potřeba si říci, že když bylo kino znovu otevřeno, návštěvnost byla tristní. Šest diváků byla průměrná návštěvnost,“ řekl o letní scéně pro dva tisíc diváků náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.

OBRAZEM: Kino v Říčanech u Prahy půjde k zemi. Promítalo se tam 70 let, první byla Anna proletářka Číst článek

Stav kina se horší

Potíž je podle něj v tom, že stav kina se opět zhoršil a uvedení scény do provozu by si teď vyžádalo milionové částky. „Karlovaráci si do toho amfiteátru odvykli chodit. Máme tu obrovskou konkurenci v amfiteátru v Lokti. Není naším záměrem mu konkurovat a nemyslím si, že by tímto směrem mělo město jít,“ doplnil.

Někdejší primátor města, dnes hejtman Petr Kulhánek z hnutí STAN byl kdysi rovněž o znovuotevření a záchrany letního kina. Současného stavu scény lituje. Stále si ale myslí, že kino za opětovnou záchranu stojí: „Závidíme Lokti jeho krásný amfiteátr v podhradí. Letní kino bylo jeho smělou alternací. Na ty jednotky koncertů do roka bylo to kino opravdu účelné.“

„Pokud bychom se pustili znovu do pořádání kulturních programů, dostane město další kulturní stánek, který bude muset dotovat. Nemyslím si, že má město rozpočet v takovém stavu, aby si mohlo dovolit otevřít další kulturní scénu, která by nás stála na dotacích poměrně velké peníze,“ reagoval na slova Petra Kulhánka náměstek primátorky Miroslav Vaněk.

Představitelé karlovarského magistrátu podle něj plán na další využití letního kina zatím nemají. Případné veřejné diskusi na toto téma se prý proto bránit určitě nebudou.