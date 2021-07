Normálně do Mekky míří miliony poutníků. Letos je kvóta jenom 60 tisíc lidí, říká expert na Blízký východ

Osmý den poutního měsíce islámského roku je spjatý se začátkem velké poutě do Mekky. Ten osmý den připadá právě na sobotu. Rituálu se každoročně účastnily miliony lidí. Jenže Saúdská Arábie, stejně jako země po celém světě, se potýká už druhým rokem s epidemií koronaviru a výskytem jeho mutací. Opatření tak zásadně ovlivnila takzvanou hadždž, jak upozorňuje experte na Blízký východ Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha. Rozhovor Praha 19:51 17. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Začala pouť do Mekky. Letos se kvůli koronaviru smí účastnit jen 60 tisíc věřících. (ilustrační foto) | Foto: Saudi Press Agency | Zdroj: Reuters

Jak tedy koronavirová pandemie poznamenala letošní pouť do Mekky?

Výrazně. Ono ani nejde tak o to, do jaké míry je v Saúdské Arábii rozšířený koronavirus, ale jde o to, že muslimové žijí po celém světě. Jak víme, je jich 1,5 miliardy. Obvykle v tomto krátkém období přijíždí do země více než milion poutníků z celého světa. Saúdským úřadům jde hlavně o to, aby se řekněme z Indie přes Saudskou Arábii koronavirus nedostal do nějaké třeba další africké země.

Proto zatímco normálně jezdí do Mekky běžně přes dva miliony poutníků, většinou tedy domácích, tak letos je kvóta jenom 60 tisíc lidí. A to musí být lidé, kteří žijí v Saúdské Arábii, mohou to tedy být i cizinci, musejí být očkovaní. Ještě předtím, než se na posvátná místa dostanou, tak musejí absolvovat testy. Je tam celá řada dalších opatřeních. Je to tedy zlomek té ohromné pouti, které obvykle v Mekce probíhá.

Jak významnou událostí v životě muslimů je pouť do Mekky? A pokud se podíváme do minulosti, můžeme třeba sledovat nějaký trend v návštěvnosti svatého místa?

Je v celku jasné, že návštěvníků přibývá. Jinak to vypadalo před sto lety, jinak to vypadá letos, kdy máme relativně levnou leteckou dopravu. Dříve tam ti poutníci často cestovali třeba celé měsíce, když ne týdny. Takže v tomto ohledu jednoznačně lepší organizace, komunikační možnosti.

Samozřejmě se zvyšují počty návštěvníků. Jednotlivé země světa pak mají kvóty, které v podstatě odpovídajíc počtu jejich muslimských věřících, aby zkrátka nepřijelo proporčně více lidí řekněme z Íránu než třeba z Libanonu.

Hadždž (arabský výraz pro pouť do Mekky, pozn. red.), je jeden z pěti pilířů víry každého muslima. Jedna z pěti základních povinností je absolvovat hadždž, pokud si to může z finančních a zdravotních dovolit. Každý muslim by to měl alespoň jednou v životě absolvovat nebo alespoň někoho delegovat. Třeba někoho z rodiny vyslat za sebe.