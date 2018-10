Chemtrails jsou mýtem, záleží jen na vlhkosti vzduchu, vysvětluje meteoroložka Zárybnická

„Každá předpověď je jen pravděpodobnostním odhadem a nikdy nebude stoprocentní jistotou. Tím by naše profese ztratila kouzlo. S jistotou spíše dokážeme vyloučit některá rizika,“ dodává.

Exaktní vědy v praxi

Zárybnická bývala vášnivou pilotkou větroňů. Dnes už nelétá často, ale přesto je to pro ni stále životní téma, které je spojené s vlastní profesí a také se vzpomínkou na tatínka, který byl letcem.

„Říkala jsem si, že půjdu studovat meteorologii, abych byla dobrým plachtařem. A je to vlastně ve skutečnosti obráceně. Tím, že jsem plachtař, se dokážu na meteorologii dívat jinak. V samotném plachtění mně studium meteorologie nepomáhá,“ říká meteoroložka.

Je to podle ní tím, že ti, kdo létají, toho vědí mnohem víc než vystudovaný meteorolog o spodních vrstvách atmosféry do výšek, kde se větroně pohybují. „Stalo se mi, že jsem vezla kolegyni a ta byla uchvácena tím, co umí popsat diferenciálními rovnicemi. Že to najednou cítí, že to s ní cloumá a zvedá jí to žaludek,“ dodává.

Ať nevznikají mýty v meteorologii

Ve své profesi se občas setkává i otázkami na takzvané chemtrails, tedy na mýty o kondenzačních čarách, které se táhnou za letadly. Podle rozšířené konspirační teorie jde o tajný projekt, pomocí kterého se z letadel všech společností a států sypou psychotropní chemikálie.

„Závisí to na tom, kolik je ve vzduchu vlhkosti, na ničem jiném. Podtrhuji, zdůrazňuji, dělám vykřičníky. Pokud je vlhkosti ve vzduchu hodně, máme možnost vidět tyto čáry dlouho,“ vysvětluje Zárybnická. Poslední dobou byl ale vzduch suchý a to se projevilo na době, po jakou byly čáry za letadlem vidět. „Nevím, proč vznikají konspirační teorie. Ať je lidé tvoří, ale ať se netýkají meteorologie. My to pak musíme pořád a pořád vysvětlovat,“ uvádí.

Varovný signál

Moderátorka hovoří také o pocitu z poslední zprávy mezinárodního panelu o klimatických změnách, která vyzněla velmi varovně. Podle posledních výpočtů totiž planeta směřuje k mnohem vyššímu oteplení, než je úroveň, s níž bychom se ještě dokázali vyrovnat.

„Jsem z toho samozřejmě znepokojená. Byť nejsem klimatolog, dokážu si v odborné úrovni domyslet všechny reálné důsledky. Čekám, jak si s tím dokážeme poradit na komunikační úrovni. Na to, jestli meteorologové a klimatologové dokážou přednést veřejnosti skutečnost tak, abychom bez postranních ekonomických zájmů, bez jakýchkoli lobby a tendencí dokázali věci někam posunovat, jestli se s tím dokážeme vypořádat,“ uzavírá téma.