Mladí v Keni nebo Mexiku vidí svou budoucnost lépe než Švédové či Němci

Mladí lidé v chudších zemích na jihu jsou větší optimisté než ti z bohatého severu. Ukázal to průzkum agentury IPSOS pro nadaci manželů Gatesových. Autoři studie oslovili víc než sedm tisíc lidí ve věku od 12 do 17 let z 15 zemí jako například Indie, Čína, Keňa, Mexiko, Francie a Švédsko. A zjistili, že ti v rozvojových zemích vidí svou budoucnost lépe.

