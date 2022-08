Nejdřív začínám duší, pak oblékám tělo, říká módní návrhářka. Co znamená slow fashion terapeut?

Hromadění materiálu v šatníku lidem nepomáhá. Snažím se navést mysl klientů a široké veřejnosti k tomu, aby zauvažovali, kolik za rok do oblečení neinvestují, říká módní návrhářka a koučka Kamila Vodochodská, které vzdělává v souvislosti s módou i ve finanční gramotnosti. „V menších skříních mají lidé nainvestováno stovky tisíc korun, a pak často říkají, že musí šetřit.“ Jak vypadají „smysluplnější“ nákupy? A co to znamená módní deprese? Praha 10:01 20. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamila Vodochodská | Foto: Tomáš Černý | Zdroj: Český rozhlas

Zaujalo mě, že vás označují za slow fashion terapeutku? Co to znamená?

To slovo zkusíme rozdělit. Terapeut, protože se snažím jít v módě do hloubky, a možná opačně, než by lidé čekali. To znamená, že nejdřív začínáme duší, a potom oblékáme tělo. A slow fashion znamená, že se snažím jít cestou pomalu, kvalitně a trvanlivě i v oblasti módy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Primární je vybrat takový materiál, aby nám v něm bylo dobře, abychom se cítili komfortně, radí Kamila Vodochodská

Do jaké míry se vaše práce podobá práci psychologa?

Velmi. A jsem si toho vědoma. V oboru jsem dlouho, začínala jsem jako návrhář, takže je to dlouhá cesta a je otázka, kam mě to ještě dál dovede. Ale v okamžiku, kdy jsem s klienty začala pracovat takhle hlouběji, tak jsem si začala uvědomovat, že to je mnohem zodpovědnější, než někoho rychle obléknout do televize.

Co si mám představit pod pojmem módní koučka?

To je mix módního návrháře, který zná střihy, dokáže pracovat s barevnou typologií, to znamená, že pomůže ženám i mužům vybrat vhodné odstíny tak, aby obličej vypadal víc fresh nebo odpočatě a neměli jsme pocit, že jsme ve tváři zelení nebo oranžoví. Každý z nás se narodil s nějakými proporcemi, někdo s nimi bojuje více, někdo méně. Jsou věci, které v rámci našich proporcí a váhy ovlivnit můžeme, a pak jsou věci, které ovlivnit nemůžeme. A bylo by fajn je přijmout a naučit se s nimi více pracovat. Je potřeba si rozklíčovat mikro obory, které se pod velkým slovem móda a módní oblékání skrývá.

Jak důležité jsou materiály? Takzvaná rychlá móda je prý jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí.

Materiálem to začíná a končí. Barevnost a střih je až třetí, čtvrtá věc, kterou bychom u oděvu měli řešit. Primární je materiál. Za prvé vybrat takový materiál, aby nám v něm bylo dobře, abychom se cítili komfortně. S tím přijde i pocit, že se cítíme hezky. Technologie textilu je jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů. Inovativní materiály vznikají, a když po nich nebudeme pátrat, tak se o nich málokdy máme šanci dozvědět, protože marketingový kolotoč se rozbíhá především u materiálů, které jsou levné. A obchodník na nich dokáže vydělat velkou marži. Což jsou většinou ty syntetické a ne ty, ve kterých nám je příjemně.

V čem spočívá koncept malý efektivní šatník? Poslechněte si celý rozhovor s Kamilou Vodochodskou.