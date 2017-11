Blanka Matragi: Řemeslo mě pokořilo, jinak jsem velmi náročná a ambiciózní

„Jsem krutá, přísná, šílená, nepokorná, netrpělivá a sama sebe někdy nemohu vystát. A musím přiznat, že mě nejvíce pokořilo řemeslo, které dělám. Vyšívání je středověk a musí to být dokonale dobře odvedená práce. Jsem náročná a vím to o sobě,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus o své ambiciozní povaze módní návrhářka a designérka Blanka Matragi. Praha 15:10 25. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Vysoce postavení lidé jsou překvapení, jak jsem otevřená a schopná o sobě mluvit i negativně,“ říká módní návrhářka Blanka Matragi | Foto: Jana Přinosilová

„Všude jsem byla od dětství někde vepředu. Už i na pionýrských táborech jsem byla předsedkyně. Později jsem byla také stále volena do různých komisí. Celý život jsem v podstatě taková šprtka. Byla a jsem velmi ambiciozní. Udržet se v tomhle digitálním, rychlém světě s nadzvukovou rychlostí, člověk musí být pořád fit. Myslím, že jsem takto namotivována a nastavena už od narození,“ říká Barboře Tachecí.

Doma měli strach, ale islám neřešili

Před třiceti osmi lety se Blanka Matragi vdala za Makrama Matragiho, se kterým se odstěhovala do Libanonu. „Má maminka se ptala, jestli je můj muž ze Slovenska, připomínal jí jednoho slovenského herce. Že je muslim, vůbec u nás doma neřešili. Pletli si Libanon s Lisabonem. Teprve, když zjistili, jaká situace je v Libanonu, že tam žijeme na rozbušce a je tam chaos a vznikají tam občanské války, začali mít strach,“ vysvětluje.

Lidé nepřijímají uprchlíky ve strachu o bohatství

Módní návrhářka žije v zemi, kde tvoří čtvrtinu obyvatel uprchlíci. „Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty jsou velmi vyspělé a bohaté země a mohly by se o uprchlíky postarat. Naproti tomu Libanon, který tak vyspělý není a který je vydrancovaný válkami a světovými zájmy – protože tam není přáno, aby tam byl klid, to celou dobu opravdu dělá. Nerozumím této situaci. Jsou to politické čachry. Chtěla jsem se k tomu vyjádřit v libanonských médiích, ale bylo mně doporučeno, abych tuto situaci nekritizovala,“ říká k tématu Matragi.

„V minulých letech se začal měnit svět tím, jak padaly režimy v muslimsky založených zemí. Lidé z těchto zemí mají proto z přijímání uprchlíků strach. Mají obavy, že by bylo ublíženo jejich bohatství, protože jsou to skutečně bohaté země, o kterých mluvíme,“ konstatuje.

Život Blanky Matragi Módní návrhářka a designérka Blanka Matragi se narodila 20. února 1953 ve Světlé nad Sázavou. Vystudovala střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor oděvní výtvarnictví pod vedením Zdeňky Bauerové, a získala titul akademická malířka. Roku 1978 vyhrála návrh kolekce pro Letní olympijské hry v Moskvě. Roku 1979 se vdala za Dr. Ing. Makrama Matragiho, se kterým se odstěhovala do Libanonu. Stala se uznávanou módní návrhářkou nejen v oblasti Perského zálivu. Její do detailu vypracované róby se proslavily v okruhu perských princezen a šejch. V roce 2002 obdržela v Praze cenu Salvadora Dalí a roku 2003 získala titul Významná česká žena ve světě. V roce 2011 otevřela svůj první autorský butik v pražském Obecním domě a představila kolekci "Ready to wear".