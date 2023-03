Šije pánské sukně. ‚Nosili je už Slované. Oproti kalhotám nabízí neomezený rozsah pohybu,‘ říká

Sukni zpravidla považujeme za ženský typ oděvu, umělecký krejčí Ondřej Ludín z Technické univerzity v Liberci s tím ale nesouhlasí. „V létě je to opravdu pohodlný kus oděvu. A nemyslím tím jenom pro cesty do zaměstnání a po městě, ale když jsem v tom pracoval na zahradě a připravoval dřevo na zimu, tak mě zaujal rozsah pohybu. Oproti klasickým kalhotám je neomezený,“ vyzdvihuje Ludín. Liberec 22:30 25. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Ludín, umělecký krejčí z Technické univerzity v Liberci, tvůrce pánských sukní | Foto: Radek Pirkl | Zdroj: Technická univerzita Liberec

Liberec nesl v minulosti nálepku města módy. Kolébkou módy byla a je i textilní fakulta liberecké univerzity, kde jako lektor na katedře oděvního návrhářství působí umělecký krejčí Ondřej Ludín. Mimo jiné se zaměřuje i na poněkud netradiční části pánského oděvu, pánské sukně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sukně je opravdu pohodlným kusem oděvu, tvrdí Ondřej Ludín, který je šije i nosí

„U nás se forma sukně a zavinovacího oděvu objevovala už ve slovanských oděvech. A samozřejmě nejznámější pánská sukně na světě je kilt. Ne každý ho nosil, ale každý o něm slyšel, určitě ho viděl v televizi,“ připomíná Ondřej Ludín.

Sám sukně nosí a říká, že mu oproti klasickým kalhotám umožňují větší rozsah pohybu. Ten využije třeba při práci na zahradě nebo sekání dřeva.

Pánská sukně z dílny Ondřeje Ludína | Foto: Radek Pirkl | Zdroj: Technická univerzita Liberec

Ludín šije pánské sukně z přírodních materiálů. „Je to vlna nebo směs vlny s jiným materiálem. Je to materiál jak do tepla, tak do chladu. Spousta lidí tvrdí, že vlnu nemůžou nosit, protože je kouše, ale je to o zpracování. Můžete mít vlnu, kterou nepoznáte od bavlny,“ přibližuje.

Známým představitelem nošení pánské sukně v našich končinách je také zpěvák Jiří Korn. „Ten je ikonou, která se nebojí šokovat nějakým avantgardním oblečením,“ dodává Ludín.