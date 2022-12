Westwoodová preferovala ulici před vyšší třídou. Nikdy se nezaprodala, vzpomíná návrhář Ťapťuch

Ve věku 81 let zemřela britská módní návrhářka Vivienne Westwoodová. Módní ikona hrála klíčovou roli v punkovém hnutí 70. let 20. století. Oblékala punkové skupiny, vytvořila třeba image kapely Sex Pistols. Westwoodová ale byla taky ekologickou aktivistkou a bojovnicí za lidská práva. Na Westwoodovou pro Radiožurnál zavzpomínal návrhář a profesor pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové Josef Ťapťuch. Praha/Londýn 20:55 30. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vivienne Westwoodová měla i ve vyjadřování svůj styl. Bylo to „british“ | Foto: Cynthia Karam | Zdroj: Reuters

V čem podle vás byla Vivienne Westwoodová jako módní návrhářka tak významná?

Zaprvé je to velká škoda. Zdaleka ještě neměla věk, který by se dnes dal chápat jako konečná stanice.

Byla výborná, vynikající, naprosto skvělá, protože to byla originální a zároveň velice autentická osobnost jako celek. Její tvorba, její aktivismus, její nekompromisní rebelství - byla to dáma, která skutečně přirozenou elegancí iritovala, provokovala atd. Přes to všecko byla velice krásnou a laskavou osobností.

Jako jedna z mála návrhářů měla svůj styl, který byl nadčasový. To bylo asi naprosto jedinečné od svých začátků, tedy ještě před punkovým hnutím, na počátku 70. let, když s Malcolmem McLarenem, který byl tehdy její manžel, zakládali svůj první butiček ve West End. Pak ho přejmenovali na „Sex“ v roce 1975.

Od té doby se prakticky stále vyjadřovala stejným způsobem. S nadhledem, byl v tom jistý humor, ale bylo to hlavně naprosto geniální ve smyslu stylu. Bylo to „British“.

Vivienne Westwood byla celý život autentická

Westwoodová spolu s dalšími vynikajícími návrháři z Albionu z Velké Británie jsou opravdu jedineční svým vztahem k vlastní minulosti, k jistému nadhledu, k jisté provokativností jejich tvorby.

A ona v tomto byla geniální, protože to vždycky vyšlo elegantně. Vždycky to bylo svým způsobem úžasné, nikomu neubližovala, a přesto byla velice nekompromisní ve svých aktivistických činech. Byla skvělá. Byla to prostě opravdu mimořádná osobnost.

Vivienne Westwoodová bojovala proti establishmentu, ale byla také klimatickou aktivistkou - jak tohle ovlivnilo její umělecký styl?

Byla to součást její osobností. Ona taková byla i dřív, jak už jsem uvedl, ještě před punkem. Její druhá kariéra, která byla už tentokrát namířena do mezinárodního prostoru v 90. a nultých letech, bylo vlastně její nejúžasnější období, kdy ji celý svět poznal. Řekl bych, že v tom byla obrovská lidskost. Byla to osoba, která daleko více preferovala ulici než nějaké vyšší třídy, přestože její móda do jisté míry byla luxusním zbožím.

Byla to žena, která na druhé straně uměla úžasným způsobem propojit právě to chování londýnské ulice a zároveň s jistou ironií propojila ten její vztah, jak jste řekl, k establishmentu, kterého sama byla dokonce součástí, ale který vždycky uměla nějakým zvláštním způsobem nakopnout.

Bylo to velice koherentní. To je možná jedna z nejcennějších vlastností Vivienne Westwoodové, že byla sama sebou. Nikdy neuhnula, nikdy se nezaprodala. Dodneška zůstala hlavní osobnosti vlastní firmy. Neprodala ji, nepracovala pro žádné jiné značky, přestože jí to bylo nabízeno. Prostě byla a zůstala jedinečnou autentickou osobností až do svého konce.