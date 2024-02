Moderní muž ať je avantgardní macho a může klidně koukat na hokej i pít pivo, míní novinářka Lauder

Jak vypadají partnerské vztahy, ovlivňuje i politika, zdůrazňuje v podcastu Radia Wave Moderní láska novinářka Silvie Lauder. „Naše vztahy jsou ovlivněné výchovou, kulturou, pop kulturou, okolím, naší zkušeností i tím, jak vypadá třeba mateřská. To jsou politická rozhodnutí,“ vyjmenovává autorka knihy V pasti pohlaví. Mění se i to, co ženy čekají od mužů, a uznává, že je to komplikované. „Ať si muži poslechnou ženy, co čekají a chtějí,“ radí. Praha 21:12 25. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Silivie Lauder, novinářka | Foto: Jakub Pavlovský | Zdroj: Český rozhlas

Máš oblíbený stereotyp o mužích a ženách ve vztazích?

Stereotypů je celá řada, ale já bych vypíchla jeden a myslím, že obrovský. Přičítá se mu velká váha. Říká, že to, co od vztahů očekáváme, jak se v nich chováme, jaké partnery si vybíráme, jak vztahy prožíváme a celou řadu dalších otázek řídí nějaká naše přirozenost, nějaká příroda. Je to pudová záležitost.

Jak se proměnily role mužů a žen? Proč jsou pánové pozadu? Opravdu stačí se žen zeptat, abychom zjistili, co potřebují? Jak se proměnil vztah k sexu a končí sexuální revoluce 60 let?

Zatímco my víme, a máme pro to opravdu obrovskou evidenci, že všechny tyto otázky jsou velmi zásadně ovlivněny výchovou, kulturou, pop kulturou, knihami, filmy. Tím, co vidíme v našem okolí. Naší konkrétní zkušeností, ale i politikou.

Potom se můžeme dostat k tomu, jakým způsobem například rodinná nebo sociální politika ovlivňuje dlouhodobé vztahy. Protože nastavuje nebo ovlivňuje to, kdo je odpovědný za péči v rodině, jak vypadá mateřská dovolená a další otázky. Ty velmi potom úzce souvisí s tím, jak ty vztahy vypadají. Jsou to politická rozhodnutí.

Předpokládám, že kdybych někomu jenom tak řekla, že jeho vztahy jsou ovlivněné politickými rozhodnutími, tak by si myslel, že jsem se úplně zbláznila. Ale je to tak.

Jak se proměnila sexualita a vnímání sexu? Zabývala ses i její historií...

Ohromně. Na první dobrou mě napadá jeden velmi zajímavý posun, který se týká nejmladší generace. Samozřejmě vždy upozorňuji, že generační zobecnění má řadu úskalí. Lidé jsou individuality a společenské změny na někoho dopadají, na někoho vůbec.

Specificky u sexuality mně přijde extrémně zajímavé, že u části mladší generace se úplně proměňuje vnímání normality. Co je hlavní ingredience ve vztahu. Neřeší se tolik kdo s kým, ale jak ten vztah vypadá.

Není až tak důležité téma zde je to kluk s holkou, kluk s klukem, není důležité to vymezovat. Zasazovat lidi nějakých škatulek.

Ale je klíčové, jak vztah konkrétně vypadá. Jestli je se souhlasem obou, případně více lidí, pokud mluvíme o polyamorických vztazích. Klíčová je kvalita vztahu. To mi přijde jako velká velký posun.

Čím dál víc se mluví o tom, že slavná sexuální revoluce šedesátých let je, v určitém smyslu, nedokončená. Odstranila sice požadavek, že sex je něco, co se má odehrávat pouze mezi mužem a ženou, ideálně v manželském vztahu a ideálně za nějakých specificky daných podmínek.

Ale pořád revoluce nedoputovala k poznání, že by bylo ideální, že sex musí být s nezpochybnitelným souhlasem a že ho lidé opravdu chtějí. Upřednostnila kvalitu vztahu, pohodu a nějaké potřeby.

Mně přijde velmi zajímavé, že se o tom mluví až dnes. S celou debatou o konsenzu, s celou debatou o tom, že vztahy mohou mít nejrůznější podobu. Heterosexuální, homosexuální, polyamorické a jiné. De facto až teď se konečně sexuální revoluce z šedesátých let dokončuje.

Avantgardní macho



Problém vidím v tom, že mužům nejsou dány nové vzory. My vlastně nevíme, co to je dnes správný chlap.

To je další problém moderních vztahů. Aby muži věděli, co je nový vzor. Je to velmi komplikované, ale mám takový radikální návrh: poslechnout si ženy. Co tedy ženy čekají u mužů? Poslechnou si ty ženy? Nechtějí, aby je živil, tak co chtějí?

Já si plně uvědomuji, že řada žen jede v zajetých vzorcích. Řada žen sama neví. Řada žen to nedokáže zformulovat. Ale jeden ze způsobů, jak to překonat, je zeptat se žen samotných a víc o tom s nimi komunikovat.

Myslím si, že přibývají různí veřejně činní muži, kteří posouvají definici mužství do zajímavějších a modernějších poloh.

Ráda používám definici socioložky Hany Librové, která moderního muže nazvala avantgardním machem. Reaguje na to, že nový muž se nemusí úplně vzdát svojí maskulinity.

To je nepochopení, že feministky chtějí, aby muži přestali být muži ve smyslu fyzické síly a nějakých zálib a třeba typického chování.

Moderní muž pořád chodí na pivo a pořád má rád hokej a pořád třeba sportuje. Ale zároveň, na rozdíl od předchůdce, neočekává nebo nechce po ženě, aby ho poslouchala na slovo. Nemyslí si, že žena je povinována s ním spát pokaždé, když si řekne. Nebije ji a nebije svoje děti, když to trochu přeženu.

