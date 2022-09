Dcera první narozené gorily u nás míří ze Španělska do Česka. Měla by rozšířit chov pražské zoo

Bude se mi po ní stýskat. I to říká dosavadní hlavní ošetřovatelka gorily nížinné Duni. Ta míří ze Španělska do Česka. Je to dcera slavné Moji, která se před lety stala první narozenou gorilou u nás. Duni by měla rozšířit chov pražské zoo. Se svojí matkou si je neuvěřitelně podobná vzhledem i povahou. Praha 10:41 16. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gorila Duni | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

„Vím, že je slavná. Spousta jejích fanoušků sem přichází a na Moju se ptá. Tak většinou poznáme návštěvníky z Česka,“ říká Lucía Gandarillas Chicote, hlavní ošetřovatelka goril v parku Cabárceno ve španělské Kantábrii.

O tom, že Moja byla před lety v Česku asi nejznámější zvířecí celebritou, moc dobře ví. Od doby, co opustila Česko, podle ošetřovatelky trochu vyrostla.

Gorila Duni je dcerou Moji, na první pohled nejde od své matky rozlišit. „Vypadá dost podobně jako její matka. Duni je možná o trochu větší, to má po otci. Ráda prozkoumává svět, pořád hledá nové věci, které by mohla dělat. Je opravdu milá,“ říká Lucía.

Ošetřovatelka poslední dva měsíce učila Duni chodit do přepravního boxu, ve kterém v pátek kolem poledne zamíří v armádním letadle CASA do Česka.

Lucía v parku Cabárseno pracuje šestnáct let. Gorilu tak zná od narození. „Bude se mi po ní hodně stýskat. Jako ošetřovatelé s ní máme skvělý vztah. Když o jejím odchodu přemýšlím, jsem fakt smutná,“ zamýšlí se ošetřovatelka.

Duni se přesouvá do Prahy proto, aby sama mohla mít mládě. Chov goril je velmi koordinovaný z toho důvodu, aby zvířata nebyla víc a víc příbuzná.

„Moc se těšíme. Tím, že Duni přicestuje k nám do Prahy, budeme moci pokračovat v chovu goril jako takovém. Budeme moci mít mláďata, to je funkce zoologických zahrad a to dělá gorilí skupinu funkční,“ těší se na její příchod vrchní chovatel primátů pražské zoo Martin Vojáček.

Duni by měla mít minimálně jedno mládě. „O tom rozhoduje koordinátor chovu goril, momentálně máme slíbeno, že Duni bude moci mít minimálně jednoho potomka. A jako další bonus i jedna z našich samic bude moci mít potomka, aby mládě od Duni nevyrůstalo samo,“ dodává Vojáček.

Duni by návštěvníci pražské zoo měli poprvé vidět 28. září při otevření nového Pavilonu goril.