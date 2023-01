Starostové obcí mají od nového roku vyšší mzdy, některým se ale nastavení odměn vládou nelíbí

Odměny pro starosty a další zastupitele vzrostly od letošního roku o deset procent. Odměny starostů závisí především na počtu obyvatel obce, čím víc obyvatel, tím vyšší odměna. Například uvolnění starostové nejmenších obcí s počtem do 300 obyvatel dostanou měsíčně přes 47 tisíc korun hrubého, v obci do tisíce obyvatel to bude 54 tisíc korun. Starosta obce s počtem obyvatel od pěti do deseti tisíc obyvatel si vydělá téměř 80 tisíc korun hrubého. Praha 23:32 6. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starosta obce s počtem obyvatel od pěti do deseti tisíc obyvatel si vydělá téměř 80 tisíc korun hrubého (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zvýšení odměn schvaluje vláda, peníze se ale vyplácí z obecních rozpočtů. Někteří starostové a Svaz měst a obcí proto žádají o změnu pravidel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o tom, jak vzrostly mzdy starostů

„Mě to děsivě štve. Já si myslím, že by to mělo být zcela v pravomoci a v rozhodnutí obce, jestli starosta chce mít pětistovku, nebo 100 tisíc,“ říká František Hájek, neuvolněný nezávislý starosta obce Čilá na Rokycansku, která má pouhých 19 obyvatel.

„Já teď řeším dilema, že mám minimální plat, který je přibližně 10 300 korun, protože mně to přijde na takovou malou obec plat nemravný. Já z toho vracím dar nazpátek do obce,“ popisuje.

„Hlava mi to nebere. Já chápu, že možná úmysl byl, aby ty funkce chtěl člověk vykonávat, ale je to podle mě totální hloupost a mělo by být necháno na vůli zastupitelů, jaký plat bude mít starosta,“ dodává Hájek.

Z peněz obcí

Naopak současný stav, kdy o odměnách rozhoduje vláda, vyhovuje nezávislé starostce Jitce Sadovské, která vede Bečov u Mostu se 1400 obyvateli.

‚Není to taktní ani taktické.‘ Některým starostům se nelíbí, že budou mít větší výplatu oni i zastupitelé Číst článek

„Pro mě je to takhle dobře. Pak by o tom rozhodli zastupitelé, kteří kolikrát přijdou jenom na zastupitelstvo a ani neví, co ta práce všechno obnáší,“ říká Sadovská.

Ani výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková nesouhlasí s tím, aby si stanovovali odměnu sami zastupitelé. Podle ní se mají odměny zvyšovat automaticky bez zásahu vlády podobně, jako je to u poslanců a senátorů.

„Aby to měli stejně i starostové navázaní na standardní odměňování v soukromé sféře, aby jim odměny rostly a nemuselo se každý rok žebrat u vlády, jestli milostivě dá, nebo nedá. Vláda navíc nedává ze státního rozpočtu, ale z obecních rozpočtů. To je důležité, protože to není o tom, že by na to stát musel dát výrazně víc peněz. To je pak věcí zastupitelstva, jakým způsobem si rozvrství vynakládání svých peněz, co má v rozpočtu,“ vysvětluje Vladyková.

Svaz měst a obcí na přípravě novely spolupracuje s ministerstvem vnitra. Jeho mluvčí Adam Rözler potvrdil, že resort řeší i odměňování členů zastupitelstev včetně automatické valorizace odměn.