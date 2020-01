Vzpomínáte ještě na „včele“ a Čočkina? Nejvtipnější tweety uplynulého roku na jednom místě

Populární témata zpravidla odrážela zejména světové trendy, které byly častokrát spojené s významnou událostí. Není tak zarážející, že se jedním z nejpoužívanějších hashtagů (společnost Twitter každoročně zveřejňuje bilanci za uplynulý rok) stal právě #NotreDame. Pojďme ale popořadě.

Proměny za 10 let

Začátkem roku 2019, který byl jistě pro Česko důležitým výročním rokem, se na sociálních sítích objevila celosvětová výzva #10YearChallenge. V ní se nejen uživatelé a známé osobnosti, ale také například značky a instituce předháněli v tom, jaký pokrok udělali během 10 let (tedy od roku 2009 do roku 2019). V českém prostředí bylo dost složité vybrat jeden z nejlepších příkladů, nakonec jsme ale zvolili největší změnu: první redesign Datových schránek.

Dycky [doplnit]!

Neuvěřitelnou smršť vtípků, fotomontáží a fotokoláží na sociálních sítích začátkem ledna odstartoval seriál České televize Most! Všichni se předháněli, co bude vtipnější, marketingové týmy vymýšlely nové a nové memy (detailnější vysvětlení internetového memu nabízí například Wikipedie, po třech hodinách ale zjistíte, že už víte vše o Sovětském svazu). Spousta hlášek ze seriálu zlidověla stejně rychle jako hlášky z Pelíšků. Seriálová hospoda Severka kvůli neustálým stížnostem Čočkina na slabý wifi signál získala nový modem od modré telefonní společnosti a zřejmě musela kvůli velkému zájmu přidat několik židlí. Opravdu bylo složité vybrat jeden nejvtipnější tweet, prohlížením hashtagu #dyckymost jsme strávili celou věčnost a nakonec jsme stejně vybrali ten s nejčernějším humorem.

Notre Smetana

Jedno dubnové pondělí zasáhla celý svět nepříjemná zpráva o požáru francouzské katedrály Notre Dame. Všechna média neřešila nic jiného. Sociální sítě se plnily videi a fotografiemi z místa. Na(ne)štěstí pro česká média byla na místě i Emma Smetanová. Na svůj instagramový profil sdílela takzvané selfie, kde v pozadí byla vidět hořící katedrála. Fotografii pak nasdílela i její domovská DVTV. Tento snímek okamžitě rozpoutal lavinu fotomontáží. Moderátorka a zpěvačka se tak stala terčem posměchu. Tentokrát jsme pro vítěze nemuseli daleko. Respektive, stačilo trochu hledat v archivu fotomontážového umělce TMBK.

Motýle, včele, venku je hezky, hele

Dnes už památeční a vtipnou větu jednu

premiér Babiš pronesl na schůzi v květnu.

My chceme znovu motýle! zvolal

tomu už internet neodolal.

A tak na sociálních sítí kolovaly koláže

nikdo – ani Babiš – si nenárokuje honoráře.

Vytvořte další! dodávali si uživatelé kuráže

podívejte se na ty nejlepší exempláře.

#motýle do dětských čítanek!



(via FB Tomáš Bezfalda Blažek) pic.twitter.com/6sl4l7t2xO — The Student Times (@TheStudentTimes) June 11, 2019

Kauza toasťák

Kauzu s toastovým chlebem naši pozorní čtenáři od nás jistě znají. Ostatním doporučujeme přečíst článek Terezy Čemusové „100 milionů Agrofertu na lepší toasty šlo ze státní kasy. Ministerstvo dotaci nedalo Bruselu k proplacení“. U tohoto příkladu jsme šli na jistotu. Opět jsme zapátrali v archivu kolážového baviče Tomáše Břínka (TMBK) – nabízela se v podstatě jen jedna koláž.

Recepty ovčí babičky

Před letními prázdninami se na sociálních sítích stala ještě jedna zajímavá věc. Sice když se pod všemi příspěvky mluvčího Kanceláře prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka začaly objevovat recepty, rady, návody nebo kočky naprosto nesouvisející s obsahem původního sdělení. Jeden z uživatelů, který si říká Jie, totiž ostatní vybídl, aby pod Ovčáčkovy tweety přidávali lifestylové komentáře. Tento způsob komentování se rychle přenesl i na facebook. A protože by to nebyl správný výběr toho nejlepšího z internetu, kdyby neobsahoval kočky, tak jsme vybrali to nejlepší kočičí vlákno. (Po rozkliknutí můžete vidět i kočky našich redaktorů a editorů.)

Děje se vám tohle taky? pic.twitter.com/mLTGzFdC4R — martin veselovský (@veselovskyma) June 19, 2019

Tetris Challenge

Internetové výzvy jsou poměrně častou náplní vašich timeline na sociálních sítích. Koncem roku do Česka připutovala i Tetris výzva. V ní šlo jen o jediné – ukázat, co mají bezpečnostní složky schované v autech. První s tím přišli Švýcaři. A díky internetu to samozřejmě nezůstalo jen u policistů. Tetrisově se skládat najednou začali i vývojářské firmy, úklidové služby, nebo mladí komunisté. Pozadu nezůstaly ani koláže se škodovkou prezidenta republiky. My se však ve výběru vracíme k původní myšlence a vybíráme středočeské hasiče.

Další tetris challenge v podání našich hasičů. #tetrischallenge. pic.twitter.com/rmaTtpJmSd — HZS ScK (@HZS_ScK) October 12, 2019

Banán na zdi

Náš výběr ukončíme relativně ještě aktuální internetovou kauzou – uměleckým banánem. „Long story short“: Americký výtvarník totiž nedávno prodal v aukci banán přelepený lepící páskou za 120 tisíc dolarů. Pak přišel jiný umělec a banán snědl. Virálního šíření využily snad všechny značky na tuzemském trhu. Pomyslnou první příčku v tomto internetovém souboji o lepší „banán“ obsazujeme my, protože jsme dokázali upozornit na tuto zprávu vlastní rekonstrukcí.

Vážení čtenáři, dočetli jste až do konce. Jsme rádi, že nás čtete. A ještě radši jsme, když naše zprávy, rozhovory a další články sdílíte na sociálních sítích a diskutujete o nich. V roce 2020 bychom si nadále přáli, abyste v diskuzích dodržovali pravidla slušné diskuze. Budeme se vám snažit odpovídat jako jsme to dělali dosud. Úspěšný vstup do nové dekády vám přejí editoři sociálních sítí a celá redakce, která obhospodařovává sítě, když my máme volnou chvíli.

Najdete nás na Facebooku, Twitteru i Instagramu.