Nevhodné jídlo škodí seniorům fyzicky i psychicky. Polovina z nich má špatné stravovací návyky

„Vařím sama, sobě a manželovi. Normální a běžná jídla. Naučila jsem ho jíst zeleninu, kterou dříve téměř nekonzumoval,“ popisuje Radiožurnálu paní Vlasta, která žije ve Vídni. „Knedlíky vařím minimálně, snažíme se jíst hodně ryb. Jinak je máme rádi – a také je rychlá příprava, což je taky výhoda,“ dodává.

Jídelníček, který popsala paní Vlasta, je ale u seniorů spíš výjimka. Nedávný průzkum společnosti NMS Market Research ukázal, že špatné stravování přiznává skoro polovina lidí. Po sedmdesátém roce věku začíná seniorům ubývat svalová hmota a svou roli v tom hraje i výživa – konkrétně nedostatek bílkovin. Lékaři hovoří o takzvaném syndromu křehkosti.

„Určitě jedním z významných preventivních opatření je právě zdravá výživa, dostatek bílkovin. Samozřejmě aby se uchytily všechny tyto živiny v organismu, aby se zabudovaly do všech struktur včetně svalových a kosterních, tak je důležité také vynakládat adekvátní aktivitu, adekvátně rehabilitovat,“ dodává Iva Holmerová z pražského gerontologického centra.

K zamyšlení nad jídelníčkem vedou mnoho lidí často až zdravotní obtíže a doporučení lékaře. Ludmila Vladyková, která pořádá v rámci organizace Život 90 speciální přednášky o výživě, ale zdůrazňuje to, že klíčové je i vlastní rozhodnutí seniorů: „Já myslím, že je to tím, že vlastně nechtějí stárnout – tam není nikdo, kdo by byl pro. To je asi přitáhne, ta zvědavost, čím si ještě vylepšit životní styl.“

Polovina seniorů oslovených v průzkumu tvrdí, že v úpravách stravy jim brání i nedostatek peněz. Konkrétně to popisuje dietoložka Kateřina Cajthamlová: „Důležité je uvědomit si, že není každý den potřeba jíst maso, abychom pokryli dostatečné množství bílkovin ve stravě. Že stačí luštěniny nebo sójové produkty. A to jsou věci, které zdaleka nejsou tak drahé.“

Český statistický úřad v září uvedl, že v Česku jsou bezmála dva miliony lidí v seniorském věku – tedy starších 65 let.