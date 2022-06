Novinářská cena za inovativní žurnalistiku míří na iROZHLAS.cz, Dvojka bodovala reportážemi o dezinformacích

„S covidem, nebo na covid? Odpověď na otázku, která loni zamotala hlavu celé civilizaci – tedy co považovat za příčinu úmrtí – hledá lékařská statistika přes sto let,“ uvozují základní téma oceněného materiálu založeného na unikátních datech autoři - Jan Boček, Kristína Zákopčanová, Jan Vlček a Veronyka Jelinek, Petr Kočí.

Od moru ke covidu: unikátní data, jak se měnily příčiny úmrtí Čechů od císaře pána do dneška Číst článek

„Porota oceňuje především to, že tým Českého rozhlasu využil vizuálně poutavou a interaktivní formu, která zpřístupňuje data širokému publiku – zve je k vlastnímu objevování příběhů, které jsou za nimi ukryty. Jako přidanou hodnotu tohoto projektu vidí porota v extrémně kvalitním zpracování dat a jejich uvedení do kontextu,“ stojí ve zdůvodnění poroty.

„Před rokem a půl se dost intenzivně řešilo, co znamená úmrtí s covidem a na covid. Jednoznačně od sebe obě kategorie oddělit není snadné, což se hodilo těm, kteří chtěli dopady nemoci zpochybnit. Proto jsme na rozsáhlých datech o příčinách úmrtí na českém území v letech 1919 až 2018 ukázali, jak se vlastně příčina úmrtí stanoví. Zároveň názorně vyprávíme příběhy 20. století: co Čechy trápilo za první republiky, během války, za komunismu a co dnes. Mimo jiné se může hodit učitelům na základních nebo středních školách,“ vysvětluje důvody vzniku oceněného článku Jan Boček.

Článek vznikal přes tři měsíce a pracoval na něm tým lidí: dva redaktoři, vizualizátorka dat Kristína Zákopčanová, ilustrátorka Veronyka Jelinek, vývojář Honza Vlček.

„Hodně nám pomohla hlavní metodička Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Šárka Daňková. Věřím, že se u nás stejně jako ve světě více prosadí žurnalistika zaměřená na vysvětlování, kde to bez týmové spolupráce nejde,“ říká Jan Boček.

To je pravda

Tereza Reková zaujalo porotu dokumentární sérií To je pravda, napsala, který stanice Český rozhlas Dvojka uvedla v listopadu 2021, otevírá téma dezinformací a konspiračních teorií. Co to vlastně je? Jak se vyznat v obrovském množství informací? A jak poznat pravdu od lži? Získala za ni cenu za reportáž v kategorii audiovizuální žurnalistiky.

Tereza Reková | Foto: Kristýna Svobodová | Zdroj: Nadace OSF

„Porota oceňuje originalitu, se kterou autorka přibližuje specifické části posluchačstva rozhlasu nebezpečné fenomény současné doby, které ohrožují a rozdělují naši společnost – manipulace, dezinformace, konspirace či řetězové emaily. Zároveň nabízí a prezentuje některá řešení a cesty, jak se těmto nebezpečným vlivům bránit,“ vysvětlují porotci.

Ocenění Čásenský a Boháč

Cenu Karla Havlíčka Borovského za mimořádně společensky přínosné texty si odnesl Robert Čásenský (Reportér Magazín). Novinářskou křepelku určenou novinářům a novinářkám do 33 let věku letos získal Vojtěch Boháč (Voxpot) za reportérskou odvahu ve válečném konfliktu i při založení vlastního média.

„V letošním roce jsme se na české mediální scéně stali svědky novinky, která mě v místním spíše konkurenčně laděném mediálním rybníčku obzvláště těší – dvě redakce odlišného názorového spektra (Deník N a Alarm), které původně pracovaly paralelně na kauze sexuálního násilí Dominika Feriho, se v určitý okamžik spojily, aby sdílely informace a kauzu pokryly komplexně. Mám obrovskou radost, že ve vyspělé západní žurnalistice běžná praxe se tak konečně dostává i k nám,“ říká výkonný ředitel Nadace OSF a člen Rady Novinářské ceny Robert Basch.

Novinářská cena 2021 KATEGORIE PSANÉ ŽURNALISTIKY Nejlepší rozhovor - Adéla Karásková Skoupá: Rohatý šaman z Kapitolu kombinuje konspirační teorie a spiritualitu. To uvidíme čím dál častěji, říká religionista – Deník N Nejlepší reportáž - Tomáš Brolík: Bez nás by byli mrtví – Respekt Nejlepší komentář - Josef Pazderka: Série komentářů – Aktuálně.cz Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek - Petr Koubský: Analytické texty o covidu – Deník N KATEGORIE AUDIOVIZUÁLNÍ ŽURNALISTIKY Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuze - Nikola Klepáčková, Lukáš Nechvátal: #36 Roman Anin: Opoziční média v Rusku budou do roka umlčena – Investigace.cz Nejlepší reportáž - Tereza Reková: To je pravda, napsala – Český rozhlas Dvojka Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek - Brit Jensen, Zuzana Vlasatá: Akce Olej – Deník Referendum ZVLÁŠTNÍ CENY Cena za inovativní online žurnalistiku (ve spolupráci s Newton Media) - Jan Boček, Kristína Zákopčanová, Jan Vlček, Petr Kočí a Veronyka Jelinek: Od moru ke covidu: unikátní data, jak se měnily příčiny úmrtí Čechů od císaře pána do dneška – iRozhlas.cz Cena za Solutions Journalism – žurnalistiku zaměřenou na řešení - Zdeňka Kováříková: Reportáž z obce, která si objednala ochranu před povodněmi a suchem – Ekolist Cena za regionální žurnalistiku (ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung) - Tomáš Mosler: série Slučování příbramských gymnázií – Příbramský bublifuk Česko-slovenský vtip, komiks a karikatura - Filip Gyore, Branislav Tomčík: 2. rok pandémie – SME Česko-slovenská cena veřejnosti - Petra Procházková: série reportáží z hranic Běloruska a Polska – Deník N Cena Karla Havlíčka Borovského (ve spolupráci s Nadací Český literární fond) - Robert Čásenský – Reportér Magazín Novinářská křepelka (ve spolupráci s Nadací Český literární fond) - Vojtěch Boháč – Voxpot Zvláštní ocenění v kategorii Psané žurnalistiky získala Petra Procházková za reportáže z hranic Běloruska s Polskem pro Deník N.