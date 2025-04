Odejít z práce dřív než šéf a kolegové je v Japonsku neuctivé. Museli byste se omluvit, popisuje japanolog

Poprvé se Expo v Japonsku konalo v roce 1970 v Ósace, potom v roce 2015 v Aiči ve středním Japonsku a letos je to třetí příležitost.

„Každá země chce představit to nejhezčí ze své kultury, ale nejsem si jist, jestli je tento způsob to pravé, zejména po zkušenosti s covidem,“ podotýká Jan Sýkora z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

„Nevím, jestli je dnes fyzické setkávání nutným předpokladem pro to, abychom si navzájem porozuměli, pochopili se, a třeba i něco společného domluvili, protože v tom virtuálním světě se dneska pohybujeme mnohem snáz, mnohem levněji, efektivněji,“ myslí si Sýkora.

Jak říká, podle organizátorů hrozí, že nebudou naplněna původní očekávání, co se týká návštěvnosti.

„V předprodeji je prodaná tuším pouze třetina lístků, což se na předchozích výstavách nikdy nedělo. Navíc je potřeba vzít fakt, že tylístky nejsou úplně nejlevnější a bohužel i Japonci mají dnes hluboko do kapsy,“ vysvětluje.

Japonsko se podle Sýkory stejně tak jako každá jiná ekonomika potýká s velkými problémy, které souvisí například se stárnutím populace.

Donutový efekt devadesátých let

Současná deflační politika v Japonsku a značně klesající měna jen je důsledkem prasknutí ekonomické bubliny, která se nafukovala ve druhé polovině osmdesátých let a k jejímuž protržení došlo na počátku let devadesátých.

„Ekonomický propad se snažily vrcholné orgány, zejména tedy centrální banka, řešit tím, že začaly snižovat úrokové sazby, protože tím chtěly podpořit investiční aktivity. A úrokové sazby v podstatě dospěly téměř k nule,“ vysvětluje japanolog a také vystudovaný ekonom Sýkora.

Od devadesátých let se Japonsko potýká také s desocializací, tedy se ztrátou sociálních návyků a schopností komunikovat. Toto odtažení charakterizuje pojem hikikomori, který je dnes už běžně známým termínem stejně jako třeba samuraj, saké, suši nebo gejša.

V podstatě to znamená sociální uzavření jedince, který přestává komunikovat se svým okolím a žije ve svém vlastním světě.

V devadesátých letech minulého století způsobovala tento efekt například ztráta ekonomických příležitostí. V souvislosti s tím se hovoří o takzvaném statusovém bezdomovectví.

„Kvůli rozpočtovému omezení přicházíte o možnost komunikovat nebo sdílet se svým okolím zážitky, které jste dosud sdíleli. Byl jste úspěšný podnikatel, chodil jste se svými kamarády každý týden do lázní, ale v okamžiku, kdy přijdete o zaměstnání nebo podnikání, najednou nemáte na to, abyste mezi tento okruh lidí chodili,“ vysvětluje.

Japonština je jazyk náznaků

Jev hikikomori byl ale ještě častěji spojován s mládeží. „Japonská společnost je společnost průměru. Pokud se od něj nějakým způsobem odchylujete, ať už směrem nahoru, to znamená, že jste příliš bystří, příliš převyšujete, anebo naopak zaostáváte, je to jev nežádoucí,“ přibližuje Sýkora.

„Lidé jednoho i druhého extrému musí buď z Japonska odejít, anebo se musí uzavřít ve svém vlastním světě,“ vysvětluje. „Jedinec ztrácí schopnost chodit do školy, je ostrakizován jednoduše proto, že je třeba jen příliš bystrý,“ upozorňuje.

Japonci také musí neustále uvažovat, v jakém kontextu se pohybují. A dalším fenoménem, který je celospolečenský, a tudíž se promítá i do jazyka, je, že velice často končí věta otevřením. „Prostě jenom naznačí a je na člověku, aby si domyslel, co vlastně dotyčný chce říct,“ vysvětluje japanolog.

V Japonsku je rovněž neuctivé odcházet z práce dřív než šéf i kolegové. „Když vám u nás skončí pracovní doba, máte svou práci hotovou, seberete se a jdete domů. V japonských firmách prostě sedíte, i když už nemáte co dělat. Tak si třeba otevřete noviny, ale neodejdete dřív než kolegové. To by bylo neuctivé,“ popisuje.

„To, že mám hotovo a jdu před vámi domů, je něco společensky nevhodného, za co je nutné se omluvit,“ uzavírá Jan Sýkora.

Může nedokonalý překlad z japonštiny způsobit skandál v mezinárodních vztazích? A jak se japonštinu učily jeho děti? Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu výše.