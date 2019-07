Zakladatelka mateřských center Rut Kolínská: Muži emancipaci žen nepřijali

Rut Kolínská se velmi kriticky dívá na stranický demokratický systém, který v Česku funguje. „Je to klasické chování politických stran, které se po volbách dostanou z opozice do koalice. A všechno, co do té doby dělala předchozí koaliční vláda, je špatně. Chybí tu kontinuita,“ říká v pořadu Českého rozhlasu Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem Osobnosti Plus je Rut Kolínská

„Strany spolu příliš zápasí a ke kontinuitě není ochota. Vždy je to ode zdi ke zdi. Jako občané neumí žít v demokratickém systému, ani představitelé našich politických stran to ještě neumějí. Potřebujeme se to všichni naučit,“ vysvětluje Kolínská a dodává, že krizi stran vnímá jako celosvětovou.

„Je to vidět na výsledcích voleb i na tom, že se lidé chytají spasitele, který je vyvede. Potřebují asi mít v politice záruku osobností,“ poznamená.

Proces emancipace není dokončený

Kolínská, kterou Václav Havel navrhoval na prezidentské křeslo, vnímá současný problém rovnoprávnosti žen a mužů v celkové nesouměrnosti sebeuvědomění.

„Jsem přesvědčena o tom, že ženy se čím dál více emancipovaly, zatímco muži to nepřijali a sami nejsou dostatečně emancipovaní. Je potřeba, aby byl proces dokončen, muži byli dostatečně emancipovaní a pustili ženy vedle sebe,“ říká a vysvětluje: „Když jsme dostatečně emancipovaní, nevadí nám, že protějšek, muž či žena, také. Pokud máme nějaké problémy, nejsme si dost jisti v kramflecích, vidíme rozdíl.“

Dále Kolínská v pořadu Českého rozhlasu Plus hovořila o hnutí mateřských centrech, která založila, o svém soukromí a vzájemné manželské podpoře. Celý záznam si můžete poslechnout v přiloženém audiosouboru.