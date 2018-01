Nebojte se říct si o lepší plat. Nikdy nebyla lepší chvíle, radí personalista

Situace na trhu práce se v posledních letech v mnohém změnila. Největší rozdíl? „Otevřenost," shrnuje Martin Ježek. „Lidé, které oslovíme v rámci nabídek práce, jsou dnes velmi otevření diskusi o své pozici nebo její změně. Něco takového tu dřív nebylo,” popisuje.

A změny s sebou přináší i nastupující generace takzvaných mileniálů, která dnes k práci a pracovnímu trhu obecně přistupuje úplně jinak než generace jejích rodičů. „Mají jiné představy, jak by dobrá práce měla vypadat a co od ní očekávat,” zdůrazňuje Ježek.

„Zatímco my do svých prvních prací nastupovali s cílem za práci položit život, dnešní generaci mnohem více zajímá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Neznamená to ale, že by byli méně výkonní, pokud jsou totiž správně vedeni a motivování, mohou být velmi platnými prvky ve firmách,” uvažuje personalista.

Jak si říct o vyšší plat? „Domluvte si se šéfem privátní schůzku, na tu přijďte s připravenými argumenty. Šéf se totiž bude ptát na to, co a proč chcete. A uvědomte si, že můžete říct i to, že odejdete do jiné firmy, dnes ty možnosti totiž skutečně jsou,” radí Ježek.

Změnily se i firmy

To, že se situace na trhu práce mění, ovšem nedokazuje jen přístup samotných zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů. Víc než kdy dříve třeba pečují o to, jak vypadá takzvaný „obraz firmy”.

„Firmy se snaží, aby to, co o sobě říkají, byla pravda,” upozorňuje personalista s tím, že tato zdánlivá samozřejmost dřív ani zdaleka tak samozřejmá nebyla.