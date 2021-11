Na předsudky narážím pořád, říká autor jedinečného skateparku v podchodu u metra Vltavská

Podchodu pod Hlávkovým mostem v pražských Holešovicích se místní obyvatelé léta raději vyhýbali oklikou. Během letošního roku se však jeho podoba změnila k nepoznání a na začátku listopadu proběhlo i slavnostní znovuotevření. „Chtěli jsme přinést svěží vítr do veřejného prostoru. Je to benefit i pro kolemjdoucí,“ říká architekt Martin Hrouda, který na projektu spolupracoval. Praha 7:18 8. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V podchodu pod Hlávkovým mostem vznikl během necelého roku skatepark | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Martin Hrouda a Jíří Kotal, dva kamarádi a kolegové z U/U Studia, co mají společnou vášeň - skateboarding. Společně se zapojili do projektu Prahy 7 a podařilo se jim takřka nemožné, zrevitalizovat podchod u stanice metra Vltavská ve kterém vznikl jedinečný skatepark, který v Česku nemá obdoby.

Jak vznikla myšlenka, že pod Hlávkovým mostem bude skatepark?

Chtěli jsme přinést svěží vítr do veřejného prostoru. Líbila se nám ta myšlenka, že začleníme skateboarding do architektury města. Je to teď i benefit pro kolemjdoucí, kteří se mohou podívat, že se tam něco děje.

Dá se v Česku vůbec najít něco podobného? Kde jste se inspirovali?

Přes 10 let jezdíme skejtovat různě po Evropě a přijde mi, že na Západě pochopili, že takovým způsobem může město ožít. Třeba v Kodani a nebo v Barceloně. Ve Skandinávii mají dokonce i určeného člověka z řad skateboardistů, který celou komunitu zastupuje při jednání s úřady a ten se takové nápady snaží implementovat například do návrhu náměstí.

Skateboardisté jsou tady ale vnímáni tak, že veřejný prostor spíš ničí, než že by ho oživovali, nemyslíte?

Je to asi nepochopení toho sportu. Skateboardista nejde za prvním účelem něco zničit, ale udělat třeba trik na lavičce. Když se ale použije správný materiál, tak k žádnému zničení nedojde a ta lavička pořád vypadá dobře.

Na Vltavské je to ale pořád podchod pro chodce a cyklisty. Nebáli jste se, že na úřadech narazíte právě na bezpečnost?

To byla ta nejtěžší věc, přesvědčit odbor dopravy, policii, že to bude fungovat a že to má smysl. Silnej argument byl, že nahoře vznikly přechody a když se na to podíváte shora, tak zjistíte, že ten podchod je teď vlastně zbytečný, protože to jde obejít jinudy. Navíc i ty překážky jsou navržené tak, aby nepřekážely do prostoru a stále se dodržuje čtyřmetrový koridor pro pěší a na začátku jsou i pásy pro slepce. Budou tam ještě infotabule, že člověk vstupuje do prostoru se smíšeným provozem.

Přesvědčovali jsme je, že to bude stát za to. Samozřejmě jsme se báli, ale dělali jsme to s obrovským zápalem a nakonec jsme se před začátkem léta dohodli se stavební firmou a já jsem začal věřit, že se to povede. Myslím, že je to unikát.

Skatepark v podchodu Hlávkova mostu u metra Vltavská. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak dlouho trval celý proces od nápadu, až po finální realizaci?

Nejdřív za námi přišli Martin Kontra a Richard Prajsler z Bajkazylu, to bylo letos v lednu. My jsme to pak začali řešit, hodně nám pomohla místostarostka Prahy 7 Hana Třeštíková. Když jsem na to pak koukal, tak jsem si říkal, že by to bylo super a zhmotnění naší filozofie - konvertovat zastaralý prostor za pomoci skateboardingu. Jak znám ale státní správu, nevěřil jsem tomu, protože víme, jak to s těma razítkama na úřadech chodí. Nakonec jsem si řekl, že když se to nepovede s tímhle týmem, tak až další generace.

Revitalizace podchodu Je nadále přístupný chodcům a navíc nově osvětlený. Chytré lampy snižují intenzitu světla, pokud tam nikdo není. Díky tomu nevzniká tolik světelného smogu. Magistrát Prahy 7 za rekonstrukci podchodu zaplatil 2 400 000 korun. Osvětlení přišlo na 750 tisíc korun.

Je složité přesvědčit úředníky, když za nimi přijde kluk v kšiltovce?

Jo, to jo. Tady v Česku je pořád zafixováno, že kdo jezdí na skejtu, tak fetuje. Je to generační názor a věřím, že až se dostanou do politiky mladší lidé, tak se to změní. Na předsudky narážím pořád, je to hrozně těžké přesvědčování. My vždycky říkáme: Uvidíte, za nás mluví naše práce.

V minulosti se tam sdružovali hlavně bezdomovci a narkomani. Nebojíte se, že se tam vrátí?

Tím, že tam budou skateboardisté a bajkeři, tak by se tam tihle lidé vrátit neměli. Narkomani a jim podobní se spíš stahují někam, kde na ně není vidět, tak snad to tak bude.

Máte už nějaké ohlasy ať už od skateboardistů, nebo místních obyvatel?

Jen samá pozitiva. V Praze totiž není prostor, kde by se dalo v zimě jezdit, takže se chodilo do garáží u obchoďáků. Tady se dá jezdit i v noci, má to atmosféru. Na jaře by tam měl být i takový stánek, kde bude možné koupit si občerstvení.

Je to zatím váš nejlepší projekt, nebo už plánujete něco lepšího?

Tohle je rozhodně zatím nejlepší, ale na jaře jsme dodělali volnočasový areál na Výstavišti, kde se dá hrát hokejbal, jezdit na skejtu a hrát basketbal. Něco podobného by se mělo taky stavět i v Řeporyjích, kde to tlačí starosta Pavel Novotný, kterému se to líbí. Tam by měly být navíc i sochy a různé umělecké prvky.

I když prší, stále se dá využívat větší část podchodu, kde je sucho. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz