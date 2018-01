Spolu i po smrti: belgičtí poslanci navrhují možnost společného pohřbívání pánů a mazlíčků

Pokud by změna prošla, mohl by být do stejné urny uložený popel pána i jeho zvířecího druha, informovala stanice Euronews.

Poslanec Rob Bender, který návrh prosazuje, tvrdí, že domácí zvířata jsou členy rodiny a byla by škoda oddělovat je po smrti od majitelů.

Ve většině evropských zemí je pohřbívání lidí a zvířat přísně odděleno. Zesnulým zvířatům ale i v Česku poskytují služby speciální krematoria a hřbitovy.