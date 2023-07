Pravidelný pohyb, nadbytečná kila dolů. Lékaři sledují spojitost mezi obezitou a nemocemi srdce

Čeští vědci v klinické studii zjišťují, jestli zhubnutí u obézních pacientů pomůže eliminovat poruchy srdečního rytmu. Jedna skupina podstupuje zákrok, při kterém nemocného lékaři na sále přístupem přes tříslo arytmie zbaví. Druhá pak shazuje nadbytečná kila a užívá léky na srdce. Tyto pacienty čeká také zátěžový test. Magazín Experiment Praha 22:46 7. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékaře v rámci studie zajímá, jestli se sníží u pacienta výskyt poruch srdečního rytmu v případě, že bude pravidelně užívat léky na svá onemocnění, zvýší pohybovou aktivitu a shodí nadbytečná kila | Zdroj: Shutterstock

„Pokud by některá z elektrod odpadla, nevšímejte si toho, přijdu a přisaju ji znovu,“ upozorňuje zdravotní sestra Irena Holečková pacienta Miroslava, který se léčí s arytmií, vysokým krevním tlakem a cukrovkou druhého typu.

„Budu chodit v pravidelných intervalech a měřit tlak. Vždycky vás poprosím, abyste tu ruku dal podél těla, pak se zase chytnete,“ popisuje dál postup vyšetření.

Na prst druhé ruky mu ještě připevňuje oxymetr a na hlavu navléká speciální dýchací masku. Těsně vedle kola, na kterém už sedí pacient, jsou dva počítače.

Zatížit, ale nevyčerpat

„Ten přístroj je relativně citlivý na kalibraci, protože se měří vydechované plyny,“ popisuje sportovní kardiolog Vladimír Tuka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Ty jsou závislé na atmosférickém tlaku, teplotě, a proto je potřeba vždycky před každým vyšetřením přístroje zkalibrovat,“ vysvětluje.

Doc. Tuka a pacient při zátěžovém testu | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Používám různé protokoly, které je potřeba pacientům ušít na míru tak, aby ten test umožnil aktivaci co největší části organismu, aby byl opravdu plně vytížený, ale zároveň aby se výrazně nezačala projevovat únava, aby to nekončilo, protože jsme vyčerpali jejich aerobní kapacitu.“

Zátěžový test začíná s pyrometrií – vyšetřením, při kterém se zjišťuje mimo jiné také kapacita pacientových plic.

Kapacita plic

„Protože se testy používají pro rozlišení příčin dušnosti, podává základní informaci o dechovém systému. Z některých těch hodnot jsme schopni vypočítat tzv. maximální volní ventilaci – kolik litrů je pacient schopen vydýchat za minutu, když bude dýchat opravdu co nejvíce to půjde,“ upřesňuje kardiolog.

Prof. Osmančík, vedoucí studie | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Sledujeme mnoho parametrů. EKG, srdeční frekvenci, může docházet k nedokrvení srdečního svalu. Jestli se neobjevují arytmie, sledujeme okysličení krve a výdej oxidu uhličitého a příjem kyslíku. Všechny parametry nám potom dávají dohromady informaci o funkci celého organismu.“

„V určité fázi zátěž odpovídá rychlé, svižné chůzi. Teď je to pro pacienta taková lehká procházka, postupně se to zvyšuje. Pokud to nejsou vrcholoví sportovci, dostanu se do takové úrovně, jako když člověk nese nákup a jde svižně, rychle,“ doplňuje sportovní kardiolog Vladimír Tuka.

Lékaře v rámci studie zajímá, jestli se sníží u pacienta výskyt poruch srdečního rytmu v případě, že bude pravidelně užívat léky na svá onemocnění, zvýší pohybovou aktivitu a shodí nadbytečná kila, říká arytmolog z Všeobecné fakultní nemocnice Štěpán Havránek:

„Porovnáváme to s takovým tradičním přístupem, kdy arytmie ovlivňujeme pomocí katetrizační ablace, to znamená výkonem přes tříslo. Myslíme si, že pokud pacient předtím zhubne, katetrizační ablaci ani nebude potřebovat.“

Sestřička už pomohla pacientovi odstranit masku. Jak se mu jelo? „Ze začátku to bylo lehké, ale s postupující zátěží to bylo horší.“ Miroslavovi se pod vedením obezitologa povedlo shodit už 13 kilo. „Zdraví je přednější než všechno ostatní,“ dodává.

