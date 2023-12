Italská policie rozluštila záhadu prořezaných pneumatik. Pes si prokusováním ulevoval od bolesti

Pachatel v městečku poprvé poškodil pneumatiky letos v červenci a zaměřil se na několik aut, která byla zaparkovaná nedaleko opevnění historického centra Vastogirardi. Vozidla byla takto poškozená vícekrát. Místní se obávali, že motivem může být sousedská msta nebo že se jedná o mafiánské praktiky zastrašování.

Po dalších čtyřech hlášeních z tohoto října se tamní policie rozhodla zahájit pátrání a do ulic nasadila policejní hlídky v civilu. Pachatele ale odhalily až záznamy z instalovaných skrytých kamer. Ty ukázaly, že za sériemi poškození stojí tamní pes slyšící na jméno Billy.

„Bylo to velmi záhadné. Nemohli jsme přijít na to, kdo by mohl chodit a řezat pneumatiky, ani jaký by k tomu měl důvod. Je to klidné městečko a věděli jsme, že to nemohl být nikdo zvenčí, protože jsme vždy o jakémkoli podezřelém pohybu informováni,“ uvedl Remo Scocchera, místostarosta Vastogirardi.

Podle veterinářů lze chování psa vysvětlit tím, že trpí těžkým zánětem dásní a kousáním do pneumatik si chtěl ulevit od bolesti. Jaký trest psa Billyho čeká, ještě není zcela jasné, ale jeho majitel bude muset pravděpodobně uhradit poškozeným majitelům aut odškodné.