Nejoblíbenějšími psychedeliky Čechů jsou LSD a houby, ukázal výzkum. Experti ale varují před riziky

Konopí, halucinogenní houby i LSD – psychedelika, po kterých uživatelé v Česku sahají nejčastěji. Ukázal to Národní psychedelický výzkum, který Národní ústav duševního zdraví vedl mezi lety 2019 až 2021. Online dotazník vyplnilo přes 1 400 respondentů. Adiktologové a psychologové upozorňují na to, že užívání psychedelik bez odborného dohledu může způsobit vážné potíže. Specialistů, kteří by s tím uživatelům mohli pomoct, je ale v Česku málo.

Praha 19:36 22. srpna 2021