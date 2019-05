Reportáže pro děti. Rádio Junior v červnu odvysílá sérii k mediální výchově

Rádio Junior Českého rozhlasu v červnu spouští projekt, kterým chce podpořit mediální výchovu školáků. Společně s autorkou reportážních pohádek a redaktorkou Českého rozhlasu Michaelou Veteškovou od 3. června do 14. června nasazuje sérii deseti reportáží o práci novinářů s názvem Dílna malého novináře. Praha 17:06 22. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rádio Junior odvysílá v červnu sérii věnovanou mediální výchově dětí. | Foto: Český rozhlas

Nápad na vytvoření reportážní série přišel při besedách s dětmi, na kterých Michaela Vetešková představovala svou nejnovější knihu reportážních pohádek Jak maminka vyprávěla o 20. století.

Spisovatelka si na setkáních s dětmi hrála na malé reportéry. „Rozmlouvali jsme spolu, učili se držet mikrofon a ten, kdo měl odvahu, natočil rozhovor třeba se svým spolužákem nebo paní učitelkou. Některé záznamy byly tak skvělé, že mi přišlo líto je jen tak vyhodit a přetvořila jsem je v něco, co mi v této době dává smysl,“ popisuje Michaela Vetešková vznik reportážní série.

‚Novinář rozhlasuje zprávy‘

Reportáže jsou postavené na výpovědích dětí. Žáci prvního stupně základních škol popisují, jak si představují svět v médiích i co si myslí o práci novinářů. „Novinář v rozhlase vlastně rozhlasuje zprávy v rádiu,“ vysvětloval jeden z žáků ze základní školy v Plzni. „Já si myslím, že správný rozhlasový novinář musí umět mluvit, aby mu lidi rozuměli a aby nekoktal a nebál se toho,“ dodalo další z dětí.

Dětské výpovědi pak v reportážích doplňují přímo novináři z Českého rozhlasu, kteří věci uvádí na pravou míru. „Zprávař by měl mít přehled o tom, co se děje doma i ve světě. Pak už je to hra se slovy i intonací, protože ve zpravodajství je důležité umět zprávu i správně přečíst tak, aby tomu posluchač rozuměl hned napoprvé,“ vysvětlovala například v jednom díle redaktorka Kateřina Causidisová.

Co školáci potřebují

Vzniklé materiály by měly posloužit jako vzdělávací materiál pro samotné děti v rámci mediální výchovy. „Dílna malého novináře přesně zapadá do současného směřování Rádia Junior, a hlavně je to něco, co dnešní školáci potřebují. Je skvělé, že oni sami dostávají v reportážích prostor a že natáčení zní skutečně autenticky,“ doplnil šéfredaktor Rádia Junior Tomáš Vacek.

Každá reportáž trvá zhruba tři minuty a zaměřuje se primárně na žáky prvního stupně základních škol. Rádio Junior bude tuto desetidílnou sérii vysílat od 3. do 14. června.