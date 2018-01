Pražští radní schválili vznik sběrny nepotřebných věcí. Lidé zde budou moci odkládat nábytek i knihy

V Praze by měla nově vzniknout sběrna k odkládání nepotřebných věcí. Tzv. Re-Use centrum má sídlit v Holešovické tržnici v momentálně nevyužívané hale číslo 23, která se nachází na okraji areálu v blízkosti tramvajové zastávky. V úterý návrh schválili radní hlavního města. Praha 18:13 16. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vybavení domácnosti, nábytek i knihy budou moci Pražané odkládat v Re-Use centru (ilustrační foto) | Foto: Oficiální Facebook Café Rozmar

Využití budovy k účelu sběrny je podmíněno kompletní rekonstrukcí haly. Úpravy by umožnily uzpůsobení podmínek tak, aby hala vyhovovala provozu centra, kde by mohlo vzniknout také zázemí pro ekologickou výchovu se zaměřením na problematiku odpadového hospodářství.

Další zvažovanou lokalitou bylo Nákladové nádraží Žižkov, kde ale nejsou k dispozici vhodné prostory. Nákladové nádraží plánuje hlavní město koupit od Českých drah.

Do vytipovaných sběrných dvorů budou moci lidé odkládat předměty, které bude možné znovu použít jako například vybavení domácnosti, nábytek, knihy, nádobí, kola nebo hračky. Z těchto sběren se budou věci svážet do Re-Use centra, kde bude podle typu a funkčnosti oceněn ve výši od jednotek do několika stovek korun. Výtěžek z prodeje by měl být využit na podporu systému nakládání s odpady ve městě.

Kromě snížení množství odpadu mají tato zařízení také sociální rozměr, neboť nabídne předměty v dobrém stavu za symbolický poplatek. Re-Use centrum tak může pomoci potřebným, pro které zde budou věci dostupnější než výrobky zcela nové. V plánu je i spolupráce centra s charitativními organizacemi, dětskými domovy, azylovými domy či muzei.

Podobné sběrny fungují již v Brně, dále také ve Vídni a v Budapešti. Brněnský projekt má tři okruhy, jeden je zaměřen na nábytek, další na věci vyrobené před rokem 1989 a poslední na ostatní předměty.