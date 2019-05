Nesouhlasím s tím, aby se na vodě pilo. Čas na uvolnění otěží ještě nepřišel, varuje šéf Svazu vodáků

V poslední době se hodně hovoří o prolomení nulové tolerance alkoholu pro vodáky, cyklisty nebo řidiče aut a motorek. Senátoři docela nedávno vrátili sněmovně návrh, který chce zrušit pokuty pro vodáky za plavbu pod vlivem alkoholu. Je do 0,5 promile a za porušení hrozí pokuta až 100 tisíc korun. Hostem Českého rozhlasu Plus byl šéf Svazu vodáků Libor Polák Rozhovor Praha 14:23 12. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O víkendu budou vodáci odemykat řeky | Foto: Jana Huzilová

Polák tvrdí, že by i na vodě měl zafungovat zdravý selský rozum každého z nás. Zároveň ale říká: „Příklon k uvědomělé občanské společnosti ale bude asi ještě chvíli trvat. Nicméně, v poslední době se vzedmula vlna nátlaku na rušení nulové tolerance, a to je podle nás špatně.“

Jednoznačně „nesouhlasím, aby se na vodě pilo. Snižuje to schopnost reagovat, zvyšuje sebevědomí a vůbec je to nebezpečná záležitost,“ tvrdí Polák.

„Když tady bude něco v rámci pseudodemokracie hartusit, že nejde všechno jen zakazovat, tak zrovna toto je oblast, kde jsme jako společnost ještě nedospělí. Nejsme na tom tak, abychom si mohli dovolit uvolnit otěže,“ dodává.

Nulová tolerance?

Proč? Stojí snad alkohol za tragickými nehodami na vodě? Polákova odpověď vyznívá v tom smyslu, že alkohol není ve statistikách na prvním místě, ale své místo v nich má.

„Je to obvykle kombinace – chybějící ochranné prostředky (vesty, helmy) a podcenění aktuální situace. Když spadne rozjuchaný člověk do studené vody, je to pro tělo obrovský šok… dokonce může dojít k zástavě srdce. A pokud je voda opravdu mrazivá, tak se dostanete do obrovské křeče. Taky proto se říká, že v horských řekách máte tak minutu na to, abyste se dostali ke břehu. Jinak vás voda ochromí natolik, že nejste schopni ani plavat, a to ani nemusíte být pod vlivem alkoholu.“

Dlouholetému vodákovi, který je na vodě už někdy od svých devíti let, přijde helma a vesta jako tak automatická věc, jako když sednete do auta a připásáte se pásem.

„Děti mají být bezpečnostními prostředky vybaveny vždy. U dospělých bych to nechal na nich a na jejich posouzení aktuální situace. Taky je to i o tom, jaký jste plavec, jak velký respekt k vodě cítíte, i když ten byste měli mít vždy. Nebo jestli se vody spíš bojíte. Jsou lidé, kteří se neradi máčejí a jejich cílem je se hlavně opalovat… Protože nejlepší opálení je přece od hladiny vody,“ dodává ironicky.

Přeplněná Vltava

Češi jsou dnes až extrémními milovníky vodácké turistiky. Ale to, co zažíváme v posledních letech, když tedy nějaká voda vůbec je, prý dokonce u Poláka vyvolalo deprese. „Je totiž až neuvěřitelné, kolik lidí nebohá Vltava dokáže pojmout.“

Nejoblíbenější českou řeku ročně sjede přes 100 tisíc vodáků. „Jsme na vrcholu pozemského vodního cyklu a naše vodní cesty vždy byly užívány ke komunikaci… Nevím vlastně proč, ale náš národ má velký cit v chování. Když odhlédnu od přeplněných turistických destinací posledních několika let.“

To, co s vámi voda udělá, záleží na vašem citu a pokud se s ní neperete, tak vám pomáhá sama. „Usnadňuje cestu ale i práci. Snižuje námahu a přináší velmi silné adrenalinové pocity… Co je víc než pěkné počasí, pěkná voda a vodácká parta?“ ptá se šéf vodáků nadneseně.

Pokud se dostanete do nouze, je podle Lukáše Poláka nesmírně důležité nepanikařit. „Voda si s vámi pohrává a snaží se vás udržet tam, kde se jí zlíbí. Vašim úkolem je dostat se směrem, který je k pro člověka tolik oblíbenému kyslíkovému prostředí,“ dodává.