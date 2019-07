Čeští skauti na světovém jamboree v USA zaujali dřevěnou bránou, kterou postavili u svého tábořiště

Na 500 českých skautů si na světovém jamboree zvyká na netradiční jídlo. Jinak to ale v jejich ležení vypadá jako na klasickém táboře. Ve stanech suší mokré oblečení a u vchodu si postavili i typickou dřevěnou bránu. Ta zaujala jejich kolegy z celého světa a chodí se s ní fotit. Od reportéra z místa 11:00 24. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stavba dřevěné brány | Foto: Jakub Lucký

Švédsko, Japonsko, Portugalsko, Chile, Spojené státy a na konci Češi. Tady táboří jeden z českých oddílů skautů, kteří jsou nyní na jamboree ve Spojených státech. Právě teď se staví dřevěná vázaná brána, která má české skauty u vchodu do jejich uličky reprezentovat.

A výtvor skautů má úspěch. Jakmile dřevěná konstrukce stojí, dorazí z nedaleké americké skupiny Gary. „Jo, přišel jsem si sem popovídat, protože ta brána je vyšší než naše stany. A pěkně vyniká,“ říká americký skaut.

Právě přilákat ostatní skauty bylo podle českého skauta Boukyho cílem celé stavby. „My jsme si řekli, že na každém skautským táboře v Čechách je určitě nějaká vchodová brána. A že by bylo fajn postavit ji i tady na jamboree, aby všichni ostatní skauti viděli, co v Česku máme.“

Cílem brány je přilákat skauty z cizích oddílů | Foto: Jakub Lucký

Postavená brána má profil, který připomíná stan. Nahoře je nápis Czech Republic a česká vlajka. Nakonec však není jasné, zda brána na místě zůstane, protože prý malinko přesahuje velikost, kterou by podle pravidel měla mít.

„Já tomu šanci dávám. Když je přesvědčíme, že je to stabilní a nikoho to neohrozí, tak by to tu mohli nechat. A navíc jim dáme šanci vyfotit se u našeho foto koutku a mít super zážitkovou fotku,“ vysvětluje Netopýr, který právě tento český oddíl vede. Kromě brány tu ale mají také velké altány, které slouží jako jídelna a stany na spaní.

Stanová obydlí na Jamboree | Foto: Jakub Lucký

Jak ale vypadají stany, ve kterých účastníci bydlí? Na výšku je stan docela prostorný. Česká účastnice jamboree Máňa si současné obydlí docela pochvaluje.

„Zatím je to dobrý. Neteče nám sem, což je momentálně úplně nejdůležitější věc,“ říká Máňa a vysvětluje, proč je ve stanu trochu „pracovní nepořádek“. „Hlavně se tady teď snažíme vysoušet mokré věci, takže to tomu trošku přidává na tom strašným vzhledu. Není tady moc čas na uklízení.“

Na snídani mají skauti párky s vajíčkem. „Až na to, že to vypadá jako placky, tu mají docela fajn jídlo. Třeba včera jsme ale měli sendvič s kuřetem a ten nebyl moc dobrý. Ale myslím, že se to jídlo časem zlepší, jen si musíme zvyknout,“ říká skaut s přezdívkou Pat. Na zvykání bude mít ještě devět dní, pak jamboree skončí.

Skauti čekající na letišti | Foto: Jakub Lucký