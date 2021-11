Vědci nedoporučují poslouchat hudbu před spaním. Zhoršuje to kvalitu spánku

Věcí, které ovlivňují spánek, je celá řada. Jednou z nich je podle nové vědecké studie i hudba. A to konkrétně ta, kterou si pustíte krátce před spaním. Podle nových neurologických objevů totiž chytlavá muzika zanechá na fungování našeho mozku poměrně dlouhou stopu. Článek publikovaný v odborném časopise Psychological Science dokazuje, že hudba totiž spánek ovlivňuje spíš negativně. Washington 20:36 13. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žena spí v posteli s mobilním telefonem | Zdroj: Profimedia

54 procent lidí ze zkoumané skupiny mělo na základě hudby horší výsledky v Pittsburském indexu kvality spánku, což je mezinárodní stupnice, kterou se kvalita spánku měří. Zahrnuje parametry jako délku usínání, noční buzení, špatné sny nebo pocit po probuzení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kvalitnímu spánku kromě ticha pomáhá omezené světlo v ložnici a nepoužívání smart phonů v posteli, shrnuje Jakub Lucký

Horší kvalitu spánku u lidí poslouchajících hudbu potvrdila další část studie – polysomnografické testy ze spánkové laboratoře, kde se zkoumají například přechody z hlubokého spánku do mělčího.

Za potíže se spánkem po poslechu hudby může „syndrom uvízlé písně“, v angličtině earworm, „ušní červ“. Je to stav, kdy vám v hlavě uvízne píseň a nemůžete se jí zbavit. To je nejen otravné, ale má to i reálné dopady. Mozek to totiž zaměstnává.

Data z EEG ukazují, že reálně se lidem hudba přehrávala i ve snu. To byl pravděpodobně zdroj rušení spánku. Ukazovalo se, že spousta lidí měla píseň v hlavě i po probuzení. A samozřejmě mnohem více se to dělo těm, kteří poslouchali hudbu před spaním.

Ticho, tma a klid

Autoři studie patří mezi spánkové experty. Nejdůležitějším doporučením pro kvalitní spánek je mít ho jako prioritu: Chodit spát včas a pokud možno v pravidelný čas.

Tým má dokonce jednadvacetidenní program výzev, které mají vést k lepšímu spánku: trávit čas venku na přirozeném světle, omezit světlo v ložnici, sepsat večer před spaním své úkoly na další den a netrávit v posteli čas jinak než spánkem, třeba nepoužívat smartphone.