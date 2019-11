OBRAZEM: Po roce 1989 nebylo jasné, jak se k situaci postaví dělníci v Ostravě. Lidé se báli uvěznění

Leopold Laskovský, který byl v listopadu 1989 odborovým předákem na koksovně, uvedl: „Když se lidi sešli ve svačinárně, tak se diskutovalo jenom o tom, co odvysílala televize, co rádio. Bylo to věčné téma.“ Podle něj nálada houstla postupně.

Pamětník vysvětlil, že pokud odbořáři s něčím nesouhlasili, vyvolalo to negativní ohlas, a říkalo se například: „Asi to jsou nějací bolševici.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Když začaly listopadové dny roku 1989, dlouho nebylo jasné, jak se k situaci postaví dělníci. Téma Martina Knitla

Uvedl, že to byla poněkud složitá doba. „Pravdou je, že mezi odboráři a Občanským fórem nebyl vždycky jednotný názor na některé jejich představy. Oni (Občanské fórum, pozn. red) byli zaměření hlavně na to, abychom se zbavili všech komunistů a milicionářů. My odboráři jsme ale v tomto směru byli trošku opatrnější. Říkali jsme si, že prostě byl 17. listopad a byla revoluce, ale ta fabrika musí prosperovat,“ dodal.

Dlouho se čekalo, jak se zachovají dělníci. 23. listopadu byla v huti hlasitá demonstrace na podporu komunistické strany, což popsala i archivářka dnes již společnosti Liberty Ostrava Hana Benkeová.

„To shromáždění mělo vyjádřit rozhořčení nad snahami nelegálních struktur a protisocialistických sil zneužít části mladých lidí, zejména studentů, k dosažení změny společenského systému. Rychlý vývoj sleduje celý pracovní kolektiv novohuťáků s vážným znepokojením a obavami o další postup komplexní přestavby,“ popsala situaci z kroniky tehdejší Nové huti.

Rychetský k výročí sametové revoluce: Nejsem si jistý, zda v Česku už zakořenily svoboda a demokracie Číst článek

Hana Benkeová uvedla, že lidé neměli dostatek informací o tom, co se v té době už dělo v Praze. Připomněla, že tam byl vývoj mnohem dále. „Myslím si, že lidé mohli čerpat informace pouze z médií, ze kterých se toho moc nedozvěděli,“ dodala.

Generální stávka

První otevřený odpor proti režimu v Nové huti proběhl až 27. listopadu, kdy proběhla generální stávka. Zastavila se tam jen na šest minut jedna část závodu, jelikož u dalších provozů by to bylo komplikované. Z tohoto dne jsou i fotografie demonstrujících. Až na jednoho z nich všichni stojí zády, jelikož měli stále strach. „Lidé se určitě obávali uvěznění nebo jiných podobných následků,“ vysvětlila archivářka.

Ostravská huť se definitivně jako celek připojila k revolučním událostem až 2. prosince, kdy odevzdala zbraně jednotka lidových milicí Nové huti Klementa Gottwalda do vojenského skladu.