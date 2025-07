50 let na hradě Sychrov. A to jsem si po prvním dni řekl, že byl posledním, říká kastelán Miloš Kadlec

Člověk, který se památkám věnoval 50 let svého života. Tím jubilantem je kastelán zámku Sychrov a zároveň ředitel územní památkové péče Miloš Kadlec. „Dorazil jsem z Turnova na kole, parkoviště bylo nabité autobusy. Vešel jsem do nádvoří a tehdejší vedoucí průvodců mi řekla: ‚Tak si to hned vyzkoušíš‘,“ popisuje svůj první den na zámku Kadlec.

