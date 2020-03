Australská tisková agentura končí. Důvodem je úbytek předplatitelů i zdarma šířené informace na sítích

AAP má více než 170 novinářů, kteří přestanou fungovat do 26. června. „Nebývalý vliv digitálních platforem, které přebírají obsah dalších lidí a distribuují ho zdarma, způsobil, že příliš mnoho společností se rozhodlo, že už nebudou využívat profesionálních služeb AAP. Dosáhli jsme bodu, kdy již není možné pokračovat,“ uvedla firma v prohlášení.

AAP má pobočky ve všech australských státech a teritoriích a aliance s velkými mezinárodními zpravodajskými agenturami. Byla zřízena v roce 1935 Keithem Murdochem, novinářem a otcem zakladatele mediální firmy News Corp. Ruperta Murdocha.

„V současnosti AAP vlastní australské zpravodajské organizace News Corp. Australia, Nine Entertainment Co., Seven West Media a Australian Community Media,“ uvedla agentura AP.

Podle novinářského svazu Media Entertainment and Arts Alliance se akcionáři ukončením činnosti AAP vzdali své zodpovědnosti. Ti, co vydělávají na mediálních organizací, si možná myslí, že se bez AAP obejdou; skutečnost je však taková, že v krytí zpravodajství zůstane obrovská díra, uvedl prezident svazu Marcus Strom. Vyplněním těchto děr budou pověřeni již nyní přetížení novináři a nebo se jednoduše toto zpravodajství přestane objevovat, dodal.