Absolventi mají zajímavé peníze, ve středním věku ale učitelský plat není k vyžití, říká Mazancová
Školní rok zahájilo téměř 1,5 milionu žáků, z toho 118 tisíc prvňáčků. V Česku přitom chybí přes 6 tisíc učitelů, kteří navíc stále nedosáhnou na slibovaných 130 procent průměrné mzdy. „Nedostatek učitelů je regionální a oborový problém. Chybí typicky v Praze, protože uživit se zde s učitelským platem je poměrně složité i vzhledem ke krizi bydlení,“ říká pro Český rozhlas Plus předsedkyně a spoluzakladatelka Učitelské platformy Petra Mazancová.
U oborů je nedostatek učitelů rozdělen spravedlivěji, glosuje Mazancová. „Některé obory chybí opravdu všude: matematika, fyzika, informatika, často i jazyky. Školy si s tím musí poradit, a tak dost často sahají k nekvalifikovaným lidem, kteří jsou ochotní to učit. To je ta lepší varianta. Jinde je to prostě přemlouvání, ale i nařízení.“
Platy učitelů se dostaly na nejvyšší úroveň okolo roku 2021, kdy se do školství začali vracet lidé s vidinou perspektivního zaměstnání, ti ale nyní kvůli nedostatku peněz a přetíženosti opět odcházejí.
Mazancová, která vedle Učitelské platformy vede i Základní školu Pod Beckovem, poukazuje také na to, že rozdíl mezi nástupním a koncovým platem učitele činí asi 15 tisíc korun: „V absolventském věku nastoupíte za docela zajímavé peníze, ale ve středním věku, když chcete zakládat rodinu, jste na penězích, které nestačí k vyžití. Učitelské páry to mají složité.“
„Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) by měl být rudý vzteky, protože rozpočet je neuvěřitelná facka celému školství. Jen na příští rok je to minus 15 miliard a v dalších letech to dále klesá,“ kritizuje.
Peníze tak nestačí na podpůrné profese, jako jsou asistenti pedagoga nebo psychologové, jejichž důležitost vyzdvihuje.
„Když má učitelka ve třídě 30 prvňáčků, tak se bez asistenta zblázní. Anebo nebude učit tak dobře, jak by mohla. A v květnu se třeba zhroutí. Stejně tak narůstá agresivita dětí, a tak potřebujete školního psychologa. Jako učitel si máte nějak poradit, ale my k tomu nemáme kompetence,“ zdůrazňuje.
Moc, nebo málo?
Komentátor David Klimeš namítá, že počet žáků na učitele se nijak nevymyká evropskému průměru a v posledních letech ve školství přibylo rekordní množství pracovníků. Problém vidí v distribuci a extrémním množství zřizovatelů a malých škol, které nelze zaplnit.
Nespokojenost učitelů podle něj pramení z nenaplněných očekávání, kdy jim po 30 letech s průměrnými až podprůměrnými platy bylo slibováno zlepšení. „A zmiňme, že tohle se týká učitelů ze základních a středních škol,“ připomíná a ukazuje na další pedagogické profese.
„Lidé z předškolního vzdělávání nebo já, který má jako vysokoškolský učitel 40 tisíc, což je vlastně směšná částka, bychom mohli vyprávět jiné příběhy,“ podotýká s tím, že na tyto pedagogy se v debatách zapomíná.
„Je jasné, že školství pro tuto vládu priorita není. Respektuji, že v rozpočtu nemůže být všechno priorita, jakkoli se to tak politicky deklaruje. Ale problém je, že ty peníze nestačí ani na to, co si stát uložil. Nejen platy, ale i asistenti pedagogů v prvních třídách nebo indexované financování, které mělo pomoci znevýhodněným školám,“ pokračuje.
Novinářka Apolena Rychlíková souhlasí, že nenaplněná očekávání stejně jako nízký sociální status povolání jsou důležitými faktory, proč mladí nevidí smysl ve studiu pedagogických fakult.
„Pokud nejste srdcař nebo zapálený blázen. A to se bude zhoršovat. Česko navíc má opravdu hodně dětí ve třídách, průměr OECD je nějakých 13 až 14 dětí, u nás je to 18 až 19,“ upozorňuje.
„Je to i o tom, jak se k tomu učitelé staví. Budu propagovat staré dobré stávkování. Většina z nás je ráda, že začal školní rok, ale možná by nebylo na škodu ukázat, že pokud děti nebudou chodit do školy třeba kvůli stávce – nikoho nenavádím – tak to pro nás bude poměrně náročná situace,“ dodává.
