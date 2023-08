‚Děti s ADHD by jinde moc nechtěli.‘ Nemocnice v Ostravě pořádá vlastní tábor pro děti z psychiatrie

Ostravská fakultní nemocnice pořádá vůbec první letní tábor pro děti s duševním onemocněním. Dětský stacionář na psychiatrickém oddělení se tak proměnil v indiánskou vesnici. Chodí tam děti, které by kvůli onemocnění běžný tábor pravděpodobně nezvládly. Ve stacionáři jsou pod dohledem dětských psychiatrů, hry a výtvarné aktivity jsou tam ale součástí programu jako kdekoliv jinde. Ostrava 14:11 17. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopoledne zbyl i čas na sportovní hry. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na letním příměstském táboře dětského stacionáře je 14 dětí. „Musely si vyrobit svůj indiánský oděv, čelenku a musí si vyrobit tomahawk,“ popisuje dětská sestra ze stacionáře Šárka Mikesková, která tento týden vyměnila zdravotnickou uniformu za indiánskou halenu a náčelnickou čelenku.

„Je to zábavné, je to veselé a v podstatě pro děti děláme něco, co jim může přinést radost,“ říká.

Vše tady vypadá jako na běžném táboře až na to, že tady jsou vyjma her i pod dohledem psychiatrů.

„Děti mají většinou problém v kolektivu, proto dochází na psychiatrii. Jsou to nejčastěji děti s ADHD, což je porucha aktivity a pozornosti. Často je jiné organizace moc nechtějí, protože jsou nepohodlné, nehodí se jim tam a je s nimi větší práce,“ vysvětluje dětský psychiatr Jan Uhlíř, proč zorganizovala nemocnice vlastní tábor.

Ten má dětem pomoct se začleňováním v kolektivech. Všichni malí pacienti spolu totiž musí spolupracovat.

„Jsou to činnosti, které děti baví a zároveň mají nějaký psychoterapeutický podklad, ať už jsou arteterapeutické prvky, sportovně terapeutické prvky. Mají i komunitní sezení,“ dodává Uhlíř.

Všechny táborové děti jsou zároveň i pacienty denního dětského stacionáře, kam nastoupí po prázdninách zase v září.

