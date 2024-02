Adiktolog: HHC kombinují děti třeba s alkoholem nebo léky, může to být fatální

Lékaři v řadě českých měst řešili v poslední době případy dětí, které se předávkovaly látkou HHC, zjistil Radiožurnál. Látka HHC pochází z konopí a v Česku není zakázaná, může být ale návyková. „Je tam potenciál závislosti, v čem je riziko v Česku, to je dostupnost pro děti a dospívající,“ objasňuje v Ranním Interview Radiožurnálu Tomáš Jandáč, adiktolog z Ambulance dětské a dorostové adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Rozhovor Praha 15:30 5. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít HHC děti kombinují například s alkoholem, THC nebo psychoaktivními léky, upozorňuje adiktolog (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V čem je látka HHC nejvíc nebezpečná? Může být návyková?

Může být návyková. Je to polosyntetický kanabinoid a je tam potenciál od různých závislostí. Největší riziko je v tom, že v České republice je látka dostupná, a to i pro děti a dospívající. Zároveň má HHC docela rozsáhlé psychoaktivní účinky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Látka HHC je nový trend, nárůst jeho užívání je spojený zejména s postcovidovou dobou. Neměla by se prodávat v obchodech v blízkosti škol, říká Tomáš Jandáč

Popište nám, jak vypadá předávkování? Může to třeba ohrozit život?

My se přímo intoxikacemi v rámci léčby závislostí nezabýváme. Klinické pozorování je takové, že děti můžou mít příznaky sníženého vědomí až bezvědomí. Ale že by to bylo fatální, to zatím nevíme.

Kolik toho musí dítě sníst, aby se dostalo do takového stavu?

Záleží, jakým způsobem intoxikace probíhá. Jestli tu látku kouří, anebo jí v rámci želé bonbonu. Studie na koncentraci zatím nejsou, zatím jsou jen experimentální studie, které se zatím dělaly jen na laboratorních zvířatech. Na lidech z etických důvodů být samozřejmě nemůžou, a už vůbec ne na dětech.

Vnímáte HHC jako nový trend?

Je to nový trend. Ve varovném systému je od podzimu 2022 a nárůst užívání je spojený zejména s postcovidovou dobou, kdy se želé bonbony nebo výrobky začaly objevovat v kratomatech, v CBDmatech a volně na trhu. Kromě želé se vyrábí z HHC i sušenky nebo také náplně do elektronických cigaret.

Jenom připomenu, že ta látka není v Česku zakázána. Jak by se měl podle vás prodej regulovat?

Rozhodně by se to nemělo dostávat do rukou dětem a dospívajícím. Látka by se neměla prodávat v obchodech nebo v kratomatech blízko škol nebo restauračních zařízení.

Rozhodně by tam neměla fungovat reklama, a to ani na platformách influencerů nebo podobných lidí. A mělo by se opravdu kontrolovat, jestli se to k dětem nedostává.

Z nemocnic víme, že děti kombinují HHC třeba s marihuanou anebo s energetickými nápoji. Máte takovou zkušenost z praxe?

To bohužel máme. U dětí a dospívajících je to klasický trend, že látky kombinují. HHC kombinují například s alkoholem na večírcích anebo s psychoaktivními léky na předpis. To jsou kombinace, které můžou být opravdu fatální.

Je velký rozdíl, jestli si HHC vezme dítě, nebo dospělý člověk?

Je to velký rozdíl. A to jak z hlediska metabolismu, tedy jak jedinec látku vstřebává a jak se s ním pak pracuje v organismu. Tak taky v rámci vývoje nervového systému, kdy dopad na nervový systém, který je v dětském a v dospívajícím věku na velké úrovni rozvoje, může být pozastaven anebo zpomalen.

Jaké další druhy závislostí teď u dospívajících řešíte?

U dětí a dospívajících často vidíme polyvalentní užívání, což znamená, že užívají několik látek naráz. Trendem je THC, alkohol a léky na předpis, v poslední době také kratom nebo zmíněné HHC a samozřejmě digitální závislosti.

Tomáš Jandáč, adiktolog | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas