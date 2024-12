Advent slaví i čeští a slovenští krajani v USA. Nechybí tradiční české jídlo nebo Mikuláš s čertem a andělem

Předvánoční New York láká davy návštěvníků i místních k vánočnímu stromu u Rockefellerova centra s desítkami tisíc barevných diodových světýlek, nebo do parku k městské knihovně, kde je vánoční trh. České a slovenské krajany to ale táhne hlavně do sokolovny na Manhattanu a do Českého domu v Astorii ve čtvrti Queens.

New York 11:32 15. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít